"Мечты сбываются благодаря "Столото". Отзыв победителя лотереи

Поехать со своими близкими в роскошный отпуск — об этом несколько лет мечтал Гиви Дарсалия. Отдых в европейской стране мог так и остаться простым желанием, если бы не счастливый случай. В лотерейном киоске "Столото" мужчина купил билет лотереи "Рапидо" и выиграл 1 375 379 рублей.

Билет от "Столото" — путёвка в Барселону

Гиви Дарсалия любит мечтать и строить планы. Одним из его желаний было поехать в путешествие по Европе. Он представлял, как вместе с родными будет гулять по живописным улицам Испании, и с этими мыслями покупал лотерейные билеты. "Вдруг удача будет на моей стороне", — думал мужчина и оказался прав. Благодаря участию в "Рапидо" он стал миллионером.

После выигрыша в лотерею Гиви вместе с двумя сёстрами поехал на две недели в солнечную Барселону.

— Теперь я уверен, что мечты сбываются! Главное — прилагать все силы, чтобы они исполнились. Например, покупать билеты в лотерейном киоске "Столото", — с улыбкой говорит победитель.

Гиви отлично помнит день, когда он выиграл. Эта история опубликована на сайте в разделе "Победители". Здесь все, кто выигрывал, делятся своими отзывами о "Столото".

— Это было 31 марта 2018 года. Я, уставший после работы, шёл мимо лотерейного киоска и купил билет. Отметил числа наугад сразу на пять тиражей, и уже дома за ужином мне пришло заветное СМС. Я выиграл! Это правда! Крикнул от удивления так, что напугал сестёр, — смеётся мужчина.

Гиви сразу побежал к компьютеру, чтобы проверить результаты тиража на сайте "Столото". Онлайн он ввёл номер билета и внимательно изучил сумму выигрыша.

— Я реально выиграл больше миллиона рублей! Чтобы успокоить себя, сходил на следующий день в лотерейный киоск. И когда в третий раз подтвердил, что я стал победителем, я окончательно поверил в удачу, — добавляет в отзыве о "Столото" мужчина.

"Я первый в семье, кто выиграл реально". Отзыв

Тёплое направление для отдыха Гиви выбрал не случайно. Победитель живет и работает в Москве, но родом он из Грузии. Эта южная страна особенно ему нравится.

— Я люблю приезжать в Грузию, здесь живут особенные люди. Все гостеприимны, доброжелательны, и нет обмана, — комментирует победитель.

У мужчины большая семья: брат и семь сестёр. Семья Гиви живёт в частном доме в городе Кутаиси. На участке выращивают овощи и фрукты, с удовольствием угощают гостей.

— Грузинская кухня — это отдельный разговор. Не знаю, как можно в неё не влюбиться? Больше всех мне нравятся блюда: аджарский хачапури в форме лодочки, хинкали, рулеты из баклажанов с орехами, — рассказывает он.

В дорогом сердцу месте Гиви очень бы хотел купить дом, чтобы приезжать летом и отдыхать от московской суеты.

— Теперь это моя новая мечта, к которой я буду стремиться. Может, мне ещё раз повезёт в лотереях, и я смогу исполнить её гораздо быстрее, — шутит мужчина.

Победитель считает, что повезти может каждому.

— Я всем хочу пожелать удачи. Не обязательно высчитывать счастливые числа, можно просто выбрать случайную комбинацию и выиграть, — напутствует он.

Билеты "Рапидо" от "Столото". Инструкция по применению

"Рапидо" — государственная лотерея. Тиражи обычно проходят каждые 15 минут.

Минимальный размер гарантированного суперприза — 200 000 рублей. При этом чем дольше не разыгрывается накопленный суперприз, тем больше его сумма. Выиграть суперприз можно, угадав восемь чисел в первой части билета и одно число — во второй части.

Билеты продаются в розничных точках, на сайте stoloto.ru и в приложении. Кстати, на сайте можно найти отзывы реальных людей о "Столото".

Как заполнить билет? В первом поле нужно выбрать восемь неповторяющихся чисел от 1 до 20. А во втором — одно от 1 до 4. Можно довериться судьбе и выбрать случайную комбинацию, отметив пункт "Автозаполнение". При оплате нужно оставить свой номер телефона. В случае выигрыша свыше 15 000 рублей придёт СМС, поздравляющее с победой.

Можно увеличить шансы на выигрыш. Для этого нужно сделать развёрнутую ставку: отметить более одного числа во второй части поля. Также можно умножить выигрыш в два, три и даже в сто раз. Для этого отмечается множитель — максимум 100. То есть, выиграв 750 рублей и отметив множитель 5, вы получите 3750 рублей. Увеличивается таким образом любой выигрыш, кроме суперприза.

Можно выбрать одни числа сразу на несколько тиражей. Так, шансы на выигрыш выше. Максимальное число тиражей — 100. Купить билет можно вплоть до начала розыгрыша. Выигрышная комбинация определяется моментально.

В "Рапидо" предусмотрено девять категорий выигрышей. Чтобы победить, достаточно отгадать четыре числа в первом поле билета и одно — во втором.

За результатами тиражей, а также за специальными предложениями на лотерею "Рапидо" следите на сайте "Столото". Там также можно прочесть истории тех, кто выигрывал в лотереях крупные суммы.