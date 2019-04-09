Платёжные кольца МКБ стали доступны для заказа в Санкт-Петербурге

С начала апреля Московский кредитный банк, основным бенефициаром которого является известный предприниматель Роман Авдеев, запустил продажу платёжных колец в офисах "Международный" и "Комендантский" в Санкт-Петербурге. До конца квартала кольца поступят в продажу во всех отделениях города.

Платёжное кольцо — аксессуар для оплаты ежедневных покупок, который привязан к дебетовой или кредитной карте клиента. Его можно использовать в любых терминалах с бесконтактной технологией оплаты. При этом саму карту необязательно носить с собой или загружать в телефон: кольцо автономно, не требует подзарядки, а также ударопрочное и водонепроницаемое.

— Новые платёжные решения в виде аксессуаров на каждый день — актуальный тренд, который активно набирает обороты. Уже сегодня доля бесконтактных платежей составляет 40%, и мы уверены, что этот показатель будет только увеличиваться, — прокомментировал Алексей Охорзин, директор департамента розничных продуктов МКБ.

Кольцо представлено в пяти вариантах дизайна и размерной сетке от 16,5 до 21. Пополнить кольцо можно по номеру карты или счёта в "МКБ Мобайл" или "МКБ Онлайн".

При заказе платёжного кольца клиенты Московского кредитного банка смогут бесплатно оформить пакет услуг "Почётный клиент". Наличие пакета услуг даёт право на получение дохода на остаток собственных средств, баллов "МКБ Бонус" и бесплатного выпуска до трёх премиальных карт.