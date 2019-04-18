Что связывает Джеймса Бонда, Приморский край и "Русское лото"?
Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков © Shutterstock © обложка фильма “007: СПЕКТР”/kinopoisk.ru
Опять 25!
К выходу в прокат готовится фильм "Бонд 25". Это двадцать пятый фильм о вымышленном агенте британской разведки Джеймсе Бонде. За роль главного героя голливудская звезда Дэниел Крэйг получит самый крупный гонорар за историю бондианы — 25 миллионов долларов. Совпадение ли?
"Русское лото" в этом году отмечает юбилей — 25 лет. Государственная лотерея уже начала праздновать. Всего за три месяца 2019 года участники выиграли 1,7 миллиарда рублей. Кстати, магия числа 25, приносящего изменения, затронула и лотерею. В честь юбилейного года цена билета снизилась со 150 до 100 рублей. Настоящий подарок для любителей старейшей в России лотереи.
Под 25-м регионом автомобилисты знают Приморский край. Он довольно малочисленный. Здесь проживает около двух миллионов человек. Это в 4,5 раза меньше, чем победителей "Русского лото" этого года. В лотерею за первые три месяца выиграли более 9 миллионов человек.
25 октября 1881 года родился великий художник Пабло Пикассо. Нумерологи считают, что люди, рождённые в этот день, заряжены особенной энергией. И не поспоришь! Любопытно, что одна из украденных картин художника — "Бюст женщины (Дора Маар)" — оценивается в 25 миллионов евро.
Магия числа 25 кроется и в российском празднике. Татьянин день, или День студента, отмечают 25 января. Этой традиции уже больше 250 лет.
Космос, деньги, Интернет
Вот ещё несколько интересных фактов про число 25.
- 25 лет назад человечество увидело первые снимки далёких галактик. Учёные заглянули в атмосферу экзопланет и подтвердили свои предположения о существовании чёрных дыр.
- 25 лет назад открылся тоннель под проливом Ла-Манш. Он соединил Англию и Францию и стал одним из крупнейших строений XX века.
- 25-рублевые ассигнации, которые печатались в Российской империи, были с секретом. Если сложить четыре угла, то получится целая "Катенька" — сторублёвая купюра, на которой до революции была изображена императрица Екатерина II.
- 25 лет отмечает домен .RU. До него в России пользовались доменом бывшего СССР — .SU. Сайты с ним до сих пор в обиходе.
- Культовая фраза "Опять двадцать пять!" стала популярной после выхода одноименной юмористической радиопередачи.
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