Что связывает Джеймса Бонда, Приморский край и "Русское лото"?

Удивительно, но известный фильм, российский регион и государственную лотерею объединяет одно число — 25. Нумерологи считают его таинственным. Столкновение с ним означает внутренний рост и предвещает скорые перемены. А в наборе рун 25-ю называют "руной судьбы". Где ещё отметилось это загадочное число и что оно изменило?

Опять 25!

К выходу в прокат готовится фильм "Бонд 25". Это двадцать пятый фильм о вымышленном агенте британской разведки Джеймсе Бонде. За роль главного героя голливудская звезда Дэниел Крэйг получит самый крупный гонорар за историю бондианы — 25 миллионов долларов. Совпадение ли?

"Русское лото" в этом году отмечает юбилей — 25 лет. Государственная лотерея уже начала праздновать. Всего за три месяца 2019 года участники выиграли 1,7 миллиарда рублей. Кстати, магия числа 25, приносящего изменения, затронула и лотерею. В честь юбилейного года цена билета снизилась со 150 до 100 рублей. Настоящий подарок для любителей старейшей в России лотереи.

Под 25-м регионом автомобилисты знают Приморский край. Он довольно малочисленный. Здесь проживает около двух миллионов человек. Это в 4,5 раза меньше, чем победителей "Русского лото" этого года. В лотерею за первые три месяца выиграли более 9 миллионов человек.

25 октября 1881 года родился великий художник Пабло Пикассо. Нумерологи считают, что люди, рождённые в этот день, заряжены особенной энергией. И не поспоришь! Любопытно, что одна из украденных картин художника — "Бюст женщины (Дора Маар)" — оценивается в 25 миллионов евро.

Магия числа 25 кроется и в российском празднике. Татьянин день, или День студента, отмечают 25 января. Этой традиции уже больше 250 лет.

Космос, деньги, Интернет

Вот ещё несколько интересных фактов про число 25.