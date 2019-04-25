Где в Москве жить хорошо? Рейтинг экологичности районов

Москва — это 64 парка и множество зелёных зон. Вместе с тем это крупный промышленный мегаполис, где производство сильно загрязняет окружающую среду. Где экологичнее всего жить в столице? Советы для москвичей и всех, кто хочет переехать.

Обстановку в Москве оценила компания EcoStandard Group, которая специализируется на экологической экспертизе. Рейтинг был составлен на основе двенадцати критериев. Учитывались количество водоёмов, крупных предприятий, автодорог, а также озеленение, плотность населения, наличие промзон и близость аэропортов. В итоге был составлен рейтинг, где каждому району присвоили индекс от одного до четырёх.

Экология на высшем уровне

Индексом 4 отмечены самые благоприятные районы. Экологически безопасными были признаны:

ВАО: Ивановское, Измайлово и Сокольники;

ЗАО: Крылатское и Проспект Вернадского;

ЮАО: Орехово-Борисово Северное;

СЗАО: Митино, Северное Тушино, Строгино, Хорошёво-Мнёвники;

СВАО: Марфино, Северный, Ярославский;

ЮЗАО: Обручевский, Северное Бутово, Тёплый Стан и Ясенево.

Неблагополучные районы

Лидерами антирейтинга экологичности стали районы:

ВАО: Косино-Ухтомский, Преображенское и Соколиная Гора. Основным неблагоприятным фактором здесь стал мусоросжигательный завод.

ЗАО: Очаково-Матвеевское. Здесь работают сразу три завода: по производству асфальта, резины и крупнопанельных элементов для строительства домов.

САО: Восточное Дегунино, Западное Дегунино, Головинский и Дмитровский. У жителей опасное соседство: здесь испытывают технологии по добыче урана и утилизируют радиоактивные отходы. Вдобавок расположен завод по производству химических реактивов.

ЮАО: Бирюлёво Западное, Даниловский, Нагатино-Садовники и Чертаново Центральное. Основные загрязнители окружающей среды — мусоросжигательный и асфальтобетонный заводы.

СВАО: Алтуфьевский, Бабушкинский, Бутырский, Северное Медведково. Отравляет воздух завод по производству асфальтобетона.

ЮВАО: Лефортово, Марьино, Некрасовка, Печатники, Нижегородский и Рязанский. Южные районы общепризнанно считаются самыми неэкологичными.

Как дёшево поселиться в экологичном районе?

Экологичность района отражается на цене недвижимости. Например, в районе Ростокино, где находится большая ухоженная парковая зона, ценник на однушку — от семи миллионов.

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