Топ-7 идей, как потратить 100 рублей и получить удовольствие на миллион

Что можно купить за 100 рублей, чтобы получить удовольствие? Эмоции и чувство удовлетворения — вот главные параметры оценки. Итак, Москва, весна, 2019 год, 100 рублей.

5-минутный сеанс в солярии

Не ради загара, а для восполнения дефицита витамина D. Ещё как подготовка кожи к летнему сезону и маскировка зимней бледности. Турбосолярий с опцией обдува — в приоритете: если включить воображение, кажется, будто обдувает морской бриз. Короткого сеанса (от трёх до пяти минут) для получения порции искусственного солнца и естественных эндорфинов вполне достаточно.

Лотерейный билет "Русского лото"

Всего за 100 рублей можно купить предвкушение чуда, обеспечить семье нескучный воскресный досуг и даже стать миллионером. Да-да, всего за 100 рублей — ровно столько теперь стоит билет всенародно любимой лотереи. Про любовь не просто слова: "Русское лото" в этом году отмечает юбилей — 25-летие. В честь праздника снижает цену билета (было 150 рублей, стало 100 рублей). При этом выигрыши по-прежнему классные: в зависимости от тиража разыгрывают машины, дома, дачные участки и, конечно, деньги!

Новая книга

Россияне были и остаются одной из самых читающих наций. Любим мы погрузиться в новый детективный сюжет или освежить в памяти классику. И почти всегда берём что-нибудь почитать с собой в дорогу и отпуск.

В книжных магазинах — и онлайн, и офлайн — регулярно проводят распродажи: новые книги продают всего по 99 рублей. И выбор бывает отличный: от Агаты Кристи до Владимира Набокова, от Венедикта Ерофеева до Фредерика Бегбедера. Бумажные книги? Да, олдскульно, но так мило.

Поход на выставку

Прикоснуться к прекрасному также можно всего за 100 рублей. Входной билет в выставочные залы Российской академии художеств стоит именно столько.

На площадке регулярно проходят выставки живописи, графики и скульптуры, различные мероприятия. К примеру, сейчас в библиотеке РАХ представлена выставка "Вариации". Рисунки и абстрактные композиции призваны напомнить, что "вся наша жизнь состоит из множества вариаций на разные темы".

Порция кофе

Кофе — любимый напиток многих. Утром помогает взбодриться, вечером — отвлечься от дел. Ароматный свежесваренный напиток из кофейни по фиксированной цене в 60 рублей, а двойная порция — 100 рублей? Да, это реальность! Международная сеть Cofix открыла в России уже более 150 кофеен и предлагает напиток именно за такую цену.

Тканевая маска для лица

Увлажняющие, восстанавливающие, тонизирующие. Вариантов по цене менее 100 рублей за упаковку — масса. Нанести на лицо, подержать пятнадцать минут, расслабиться. И эти минуты так важны: ведь мы заботимся о себе и своей красоте. И настроение от этих мыслей сразу лучше.

Сеанс в кинотеатре

Многие кинотеатры приглашают на киносеанс за символические 100 рублей. Сеансы, конечно, не в прайм-тайм, но сами фильмы — топовые, из текущего расписания. Вот, например, на этой неделе в сети кинотеатров "Люксор" утром с понедельника по среду можно посмотреть киноновинки в формате 2D.