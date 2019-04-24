Отрываемся по полной: 25 идей для весеннего настроения

Весна! Время для ярких красок, озорства, бабочек в животе и неожиданных поступков. Как сделать эту пору незабываемой? Мы составили чек-лист из 25 идей, которые нельзя пропустить этой весной.

1. Влюбиться! Самое лучшее время года для начала романтических отношений. Когда встретите своего избранника, сходите вместе на незабываемое свидание: встретьтесь на московской крыше, например в "Крыша-Баре".

2. Ввести в свою жизнь одну правильную привычку или избавиться от вредной привязанности. Например, начинайте утро с йоги и медитации, а ещё старайтесь пить не меньше двух литров воды в день. Подключайте друзей — вместе веселее.

3. Купить билет "Русское лото" по юбилейной цене — 100 рублей вместо привычных 150. В этом году государственная лотерея отмечает 25-летие. Не упустите возможность выиграть квартиру, автомобиль или денежные призы. Розыгрыши проходят каждую неделю.

4. Пустить слезу на финальном сезоне популярного сериала "Игра престолов". Если ещё не видели ни одной серии, то самое время исправиться и быть в тренде.

5. Прикоснуться к искусству на выставке Эдварда Мунка в Третьяковке. С 16 апреля в музее будет экспонироваться около 100 работ экспрессиониста, в том числе культовая картина "Крик".

6. Полюбоваться звездопадом. До 26 апреля в России хорошо будет виден метеорный поток Лирида. Москвичам рекомендуют наслаждаться зрелищем не менее чем в 50 км от города, где лучше видно звёздное небо.

7. Принять участие в 41-м московском Международном кинофестивале. Картины из 13 стран можно смотреть по 25 апреля.

8. Насладиться музыкой композитора-минималиста Кирилла Рихтера в концертном зале "Зарядье". Рихтер представит свой альбом Chronos, а также исполнит ряд новых сочинений для камерного оркестра 25 апреля.

9. Затаить дыхание на представлении Cirque Du Soleil в Лужниках. Известный коллектив будет гастролировать с программой "Торук — первый полёт". Зрителям обещают показать планету Пандора — ту самую, из фильма Джеймса Кэмерона "Аватар". Выступления проходят ежедневно с 19 апреля по 5 мая.

10. Сделать доброе дело: пожертвовать на благотворительность или стать волонтёром. Например, примите участие в акции "Поздравь ветерана". С 3 по 7 мая в центральных парках столицы нужно будет раздавать открытки, на которых горожане напишут поздравления для ветеранов.

11. Сходить на премьеру спектакля "Пушечное мясо" на сцене МХТ имени А. П. Чехова. Актёры — выпускники школы-студии МХАТ, ученики Дмитрия Брусникина.

12. Удивиться, как технологии вошли в искусство. В Театре наций покажут спектакль "Зловещая долина", где главный герой — робот. На создание и программирование машины ушло 250 тысяч евро.

13. Увидеть красивый закат с прогулочного катера. Речной транспорт работает ежедневно. Маршруты в вечернее время начинаются от причалов: Международная выставка, Устьинский мост, Киевский вокзал, Троице-Лыково. А 26 апреля на борту Radisson Cruise покажут театральную постановку "Ужин с классиком. А. П. Чехов". Для большего погружения в эпоху организаторы предлагают ужин по рецептам XIX века.

14. Почувствовать себя маркетологом на "Ночи пожирателей рекламы" 26 апреля. Лучшие рекламные ролики покажут в киноцентре "Октябрь".

15. Проверить, жив ли Тони Старк. 29 апреля стартует показ фильма по комиксам вселенной Marvel "Мстители. Финал".

16. Выучить на майских праздниках новый рецепт шашлыка. В Интернете можно найти больше 200 рецептов. Удивите своих родных и друзей шашлыком из осетра или креветок с ананасами. Станьте настоящим шеф-поваром, приготовив шашлык из картофеля и бекона с соусом из эстрагона. Есть в компании вегетарианцы? Не беда! Пожарьте на мангале маринованные в минеральной воде шампиньоны.

17. Посетить фестиваль и международный конкурс "Московская весна A Cappella" с 1 по 12 мая. Столица превратится в огромную сцену с сотней концертов от исполнителей и вокальных коллективов со всего мира.

18. Открыть новый велосезон. Присоединитесь к ежегодному московскому велопараду, который пройдёт 26 мая. Или поучаствуйте в акции "На работу на велосипеде" 17 мая.

19. Путешествовать! Отправляйтесь на майские каникулы в другой город. Вот пара идей. Рядом с городом Ступино 3 мая пройдёт фестиваль "Огненная дуга", где реконструируют сражение Великой Отечественной войны возле чешской деревни Сливице. А с 2 по 4 мая в Волоколамске на автодроме Moscow Raceway состоится чемпионат России по дрифту Russian Drift Series.

20. Поехать в Словакию на чемпионат мира по хоккею. С 10 по 26 мая сборная России сыграет с командами Австрии, Италии, Латвии, Норвегии, Швеции, Швейцарии и Чехии.

21. Потанцевать на Евровидении в Тель-Авиве. Россию на международном конкурсе будет представлять Сергей Лазарев. В финале шоу выступит Мадонна.

22. Съесть лучшие морепродукты на гастрономическом фестивале "Рыбная неделя". С 24 мая на площадке соберутся десятки тысяч гурманов. Организаторы обещают удивить необычными сочетаниями и вкусами.

23. Вспомнить хиты на концерте Bon Jovi. Музыканты возвращаются в Москву после 30-летнего перерыва. Послушать классический рок можно будет 31 мая в Лужниках.

24. Полюбоваться фотографиями мэтра глянцевых журналов Жана-Даниэля Лорье. Его работы размещены в Центре фотографии имени братьев Люмьер до 23 июня.

25. Провести фотосессию в цветущих парках. Можно поймать цветение сакуры, которое длится всего несколько дней. Сфотографироваться с японской вишней можно в Главном ботаническом саду. Обычно сакура цветёт в конце апреля — начале мая. Следите за новостями Японского садика, чтобы узнать точную дату.