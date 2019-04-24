Отрываемся по полной: 25 идей для весеннего настроения

Отрываемся по полной: 25 идей для весеннего настроения

Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Кирилл Зыков

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Весна! Время для ярких красок, озорства, бабочек в животе и неожиданных поступков. Как сделать эту пору незабываемой? Мы составили чек-лист из 25 идей, которые нельзя пропустить этой весной.

1. Влюбиться! Самое лучшее время года для начала романтических отношений. Когда встретите своего избранника, сходите вместе на незабываемое свидание: встретьтесь на московской крыше, например в "Крыша-Баре".

2. Ввести в свою жизнь одну правильную привычку или избавиться от вредной привязанности. Например, начинайте утро с йоги и медитации, а ещё старайтесь пить не меньше двух литров воды в день. Подключайте друзей — вместе веселее.

3. Купить билет "Русское лото" по юбилейной цене — 100 рублей вместо привычных 150. В этом году государственная лотерея отмечает 25-летие. Не упустите возможность выиграть квартиру, автомобиль или денежные призы. Розыгрыши проходят каждую неделю.

<p>Фото © Столото</p>

4. Пустить слезу на финальном сезоне популярного сериала "Игра престолов". Если ещё не видели ни одной серии, то самое время исправиться и быть в тренде.

5. Прикоснуться к искусству на выставке Эдварда Мунка в Третьяковке. С 16 апреля в музее будет экспонироваться около 100 работ экспрессиониста, в том числе культовая картина "Крик".

<p>Фото © Агентство городских новостей &#34;Москва&#34; / Андрей Никеричев</p>

6. Полюбоваться звездопадом. До 26 апреля в России хорошо будет виден метеорный поток Лирида. Москвичам рекомендуют наслаждаться зрелищем не менее чем в 50 км от города, где лучше видно звёздное небо.

7. Принять участие в 41-м московском Международном кинофестивале. Картины из 13 стран можно смотреть по 25 апреля.

<p>Фото © Агентство городских новостей &#34;Москва&#34; / Сергей Киселёв</p>

8. Насладиться музыкой композитора-минималиста Кирилла Рихтера в концертном зале "Зарядье". Рихтер представит свой альбом Chronos, а также исполнит ряд новых сочинений для камерного оркестра 25 апреля.

9. Затаить дыхание на представлении Cirque Du Soleil в Лужниках. Известный коллектив будет гастролировать с программой "Торук — первый полёт". Зрителям обещают показать планету Пандора — ту самую, из фильма Джеймса Кэмерона "Аватар". Выступления проходят ежедневно с 19 апреля по 5 мая.

10. Сделать доброе дело: пожертвовать на благотворительность или стать волонтёром. Например, примите участие в акции "Поздравь ветерана". С 3 по 7 мая в центральных парках столицы нужно будет раздавать открытки, на которых горожане напишут поздравления для ветеранов.

11. Сходить на премьеру спектакля "Пушечное мясо" на сцене МХТ имени А. П. Чехова. Актёры — выпускники школы-студии МХАТ, ученики Дмитрия Брусникина.

<p>Фото © МХТ им. Чехова / Екатерина Цветкова</p>

12. Удивиться, как технологии вошли в искусство. В Театре наций покажут спектакль "Зловещая долина", где главный герой — робот. На создание и программирование машины ушло 250 тысяч евро.

13. Увидеть красивый закат с прогулочного катера. Речной транспорт работает ежедневно. Маршруты в вечернее время начинаются от причалов: Международная выставка, Устьинский мост, Киевский вокзал, Троице-Лыково. А 26 апреля на борту Radisson Cruise покажут театральную постановку "Ужин с классиком. А. П. Чехов". Для большего погружения в эпоху организаторы предлагают ужин по рецептам XIX века.

14. Почувствовать себя маркетологом на "Ночи пожирателей рекламы" 26 апреля. Лучшие рекламные ролики покажут в киноцентре "Октябрь".

15. Проверить, жив ли Тони Старк. 29 апреля стартует показ фильма по комиксам вселенной Marvel "Мстители. Финал".

<p>Постер к фильму &#34;Мстители. Финал&#34; / © Кинопоиск</p>

16. Выучить на майских праздниках новый рецепт шашлыка. В Интернете можно найти больше 200 рецептов. Удивите своих родных и друзей шашлыком из осетра или креветок с ананасами. Станьте настоящим шеф-поваром, приготовив шашлык из картофеля и бекона с соусом из эстрагона. Есть в компании вегетарианцы? Не беда! Пожарьте на мангале маринованные в минеральной воде шампиньоны.

<p>Фото © Столото</p>

17. Посетить фестиваль и международный конкурс "Московская весна A Cappella" с 1 по 12 мая. Столица превратится в огромную сцену с сотней концертов от исполнителей и вокальных коллективов со всего мира.

18. Открыть новый велосезон. Присоединитесь к ежегодному московскому велопараду, который пройдёт 26 мая. Или поучаствуйте в акции "На работу на велосипеде" 17 мая.

<p>Фото © Агентство городских новостей &#34;Москва&#34; / Кирилл Зыков</p>

19. Путешествовать! Отправляйтесь на майские каникулы в другой город. Вот пара идей. Рядом с городом Ступино 3 мая пройдёт фестиваль "Огненная дуга", где реконструируют сражение Великой Отечественной войны возле чешской деревни Сливице. А с 2 по 4 мая в Волоколамске на автодроме Moscow Raceway состоится чемпионат России по дрифту Russian Drift Series.

20. Поехать в Словакию на чемпионат мира по хоккею. С 10 по 26 мая сборная России сыграет с командами Австрии, Италии, Латвии, Норвегии, Швеции, Швейцарии и Чехии.

21. Потанцевать на Евровидении в Тель-Авиве. Россию на международном конкурсе будет представлять Сергей Лазарев. В финале шоу выступит Мадонна.

<p>Фото © Столото</p>

22. Съесть лучшие морепродукты на гастрономическом фестивале "Рыбная неделя". С 24 мая на площадке соберутся десятки тысяч гурманов. Организаторы обещают удивить необычными сочетаниями и вкусами.

23. Вспомнить хиты на концерте Bon Jovi. Музыканты возвращаются в Москву после 30-летнего перерыва. Послушать классический рок можно будет 31 мая в Лужниках.

24. Полюбоваться фотографиями мэтра глянцевых журналов Жана-Даниэля Лорье. Его работы размещены в Центре фотографии имени братьев Люмьер до 23 июня.

25. Провести фотосессию в цветущих парках. Можно поймать цветение сакуры, которое длится всего несколько дней. Сфотографироваться с японской вишней можно в Главном ботаническом саду. Обычно сакура цветёт в конце апреля — начале мая. Следите за новостями Японского садика, чтобы узнать точную дату.

Автор:
АБ
Алексей Берковиц
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