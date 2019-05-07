"Я выиграл в лотерею 74 миллиона". Как изменилась жизнь удачливого краснодарца?

Краснодарец Владимир Шатохин никогда не мечтал о богатстве. Но, видимо, от удачи не убежишь. В июле 2018 года он выиграл в лотерею "Гослото "6 из 45" свыше 74 миллионов рублей. Узнали, как живётся счастливчику после выигрыша нешуточного финансового состояния.

"Папа выиграл в лотерею!" "Миллион?" "Нет! Больше!"

Семья Шатохиных отлично помнит день, который кардинально изменил их жизнь. Владимир в обеденный перерыв зашёл в лотерейный киоск, купил билет "Гослото "6 из 45" и выиграл суперприз в размере 74 696 278 рублей. Первым, кому победитель рассказал о своей удаче, стал сын Николай.

— Папа попросил меня полететь с ним в Москву. Я без вопросов согласился, и только после он сказал, что нам нужно в лотерейный центр — оформить выигрыш в лотерею. Конечно, обрадовался за отца. Не каждый день так везёт! — вспоминает Николай.

А дочери Ульяне радостную новость рассказала супруга Владимира.

— Я гуляла с сыном Никитой, когда мне позвонила мама и позвала в гости. Говорит: "У нас есть новости: папа выиграл в лотерею. Угадаешь сколько?" Я подумала, что миллион, на что мама ответила, что сумма намного больше. Так забавно вышло. Родители уже пенсионного возраста. Думала, нужно будет им с деньгами помогать, а получилось всё наоборот, — улыбается девушка.

Вслед за родными о победе Владимира Шатохина узнал весь Краснодарский край. О миллионере говорили в каждом СМИ, включая радио и ТВ.

— Я ехал с шефом. Вдруг по радио объявляют, что краснодарец выиграл 74 миллиона рублей, и называют мои имя и фамилию. Он удивленно спросил, не я ли это. Я спокойно ответил, что выиграл, — рассказывает победитель.

Сколько забот у миллионера?

С выигрышем хлопот у Владимира прибавилось. Но все они, безусловно, приятные. Шатохины живут в частном доме в центре Краснодара. Переезжать на новое место не стали, зато затеяли ремонт.

— Пару лет назад в доме поплыл фундамент и треснули стены. Сейчас мы решаем эту проблему: будем разбирать каждую комнату и заново её отстраивать. Крыша тоже протекала, пришлось заменить. А вместе с ней надстроили второй этаж, куда скоро переедут родители, — делится Николай.

Дочери Ульяне победитель подарил новую квартиру и земельный участок. Себе же Владимир купил новый внедорожник.

— Комфортная машина, как раз для пенсионера, — смеётся миллионер.

После выигрыша Шатохины ещё больше времени проводят вместе: собираются на пикник в парке или выходят жарить шашлыки во дворе. Владимир радует домашних пением и игрой на гитаре.

В ближайшее время семью ждёт путешествие за рубеж. Заграничные паспорта уже готовы и ожидают своего часа.

Добавим, "Гослото "6 из 45" известно многомиллионными выигрышами. Например, в марте этого года разыгран суперприз в размере 310 094 476 рублей. Его разделили два победителя — из Казани и Южно-Сахалинска.

Государственная лотерея проходит ежедневно в 11:00 и 23:00. Чтобы стать обладателем суперприза, нужно верно отгадать все шесть чисел выпавшей комбинации. Прямую трансляцию розыгрыша можно посмотреть на сайте stoloto.ru, а можно увидеть вживую в лотерейном центре "Столото".

Билеты продаются на сайте "Столото", в мобильном приложении, лотерейных киосках, розничных точках продаж, а также вендинговых аппаратах.