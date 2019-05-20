Выиграть квартиру в лотерею? Легко! Советы победителей из Сургута
Фото: © Столото
Готовы переехать в трёхкомнатную квартиру?
Сейчас в лотерее разыгрывается не просто недвижимость, а мечта. Суперприз "Жилищной лотереи" — трёхкомнатная квартира площадью более 100 м² в столице. На три комнаты — два санузла, просторная кухня и терраса с панорамным видом на город. И всё это на 24-м этаже нового ЖК, расположенного в пешей доступности от метро "Ботанический сад"! Но самое главное — она может достаться любому участнику "Жилищной лотереи" вне зависимости от возраста, региона проживания и профессии.
На вопрос, как выиграть в лотерею квартиру, никто не ответит лучше, чем сами победители. Семья Елагиных из Сургута поделилась своими секретами удачи. Супруги знают, о чем говорят, ведь в "Жилищной лотерее" они выиграли.
Залог успеха — регулярность
Марина и Константин Елагины воспитывают двоих детей. Супруги всё делают вместе: ходят в кино, рестораны, на каток, гуляют в парках. А ещё участвуют в лотереях. Родоначальником этой традиции в семье была Марина, сейчас она просит Константина покупать билеты на почте. Иногда женщина проверяет свою интуицию и приобретает билеты через мобильное приложение "Столото".
— Я была на работе, когда мне пришло СМС, что в "Жилищной лотерее" разыгрывают квартиры. Недолго думая, купила билет через приложение. Причём выбрала наобум, даже в числа особенно не всматривалась, — рассказывает победительница.
Марина приобрела билет и забыла о нём, пока не пришло СМС о выигрыше.
— Я сразу открыла личный кабинет в приложении и не могла поверить глазам. Тут же дети подбежали, стали кричать: "Мама, ты выиграла!" Мы давно так громко не радовались, — смеётся женщина.
Квартира у супругов уже есть, поэтому выигрыш они взяли в денежном эквиваленте — 2 000 000 рублей. Теперь планируют перевезти родителей из Казахстана, чтобы жить вместе в одном городе.
— Главное — верить в удачу и участвовать в лотереях, — делится секретом победы Марина.
Супруги и сейчас продолжают покупать билеты, надеясь на благосклонность фортуны. Их можно понять — ведь на кону трёхкомнатная квартира в Москве! Кому не захочется стать обладателем более 100 квадратных метров всего за 100 рублей? Денежный эквивалент квартиры в суперпризе "Жилищной лотереи" — 33 000 000 рублей. Кстати, помимо квартиры мечты в лотерее разыгрываются миллионы рублей. Актуальная информация на сайте stoloto.ru.
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