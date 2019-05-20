Выиграть квартиру в лотерею? Легко! Советы победителей из Сургута

Жители России сошлись во мнении, что качественная жизнь невозможна без собственного жилья. Наличие квартиры заняло лидирующую позицию в списке приоритетов населения наряду с доступной медициной, образованием и хорошим питанием. Такие результаты исследования предоставил Финансовый университет при Правительстве РФ. Как обзавестись квадратными метрами, если нет даже первоначального взноса на ипотеку? Можно дождаться наследства от неизвестных заграничных родственников, а можно взять судьбу в свои руки: купить лотерейный билет и выиграть заветную жилплощадь.

Готовы переехать в трёхкомнатную квартиру?

Сейчас в лотерее разыгрывается не просто недвижимость, а мечта. Суперприз "Жилищной лотереи" — трёхкомнатная квартира площадью более 100 м² в столице. На три комнаты — два санузла, просторная кухня и терраса с панорамным видом на город. И всё это на 24-м этаже нового ЖК, расположенного в пешей доступности от метро "Ботанический сад"! Но самое главное — она может достаться любому участнику "Жилищной лотереи" вне зависимости от возраста, региона проживания и профессии.

На вопрос, как выиграть в лотерею квартиру, никто не ответит лучше, чем сами победители. Семья Елагиных из Сургута поделилась своими секретами удачи. Супруги знают, о чем говорят, ведь в "Жилищной лотерее" они выиграли.

Залог успеха — регулярность

Марина и Константин Елагины воспитывают двоих детей. Супруги всё делают вместе: ходят в кино, рестораны, на каток, гуляют в парках. А ещё участвуют в лотереях. Родоначальником этой традиции в семье была Марина, сейчас она просит Константина покупать билеты на почте. Иногда женщина проверяет свою интуицию и приобретает билеты через мобильное приложение "Столото".

— Я была на работе, когда мне пришло СМС, что в "Жилищной лотерее" разыгрывают квартиры. Недолго думая, купила билет через приложение. Причём выбрала наобум, даже в числа особенно не всматривалась, — рассказывает победительница.

Марина приобрела билет и забыла о нём, пока не пришло СМС о выигрыше.

— Я сразу открыла личный кабинет в приложении и не могла поверить глазам. Тут же дети подбежали, стали кричать: "Мама, ты выиграла!" Мы давно так громко не радовались, — смеётся женщина.

Квартира у супругов уже есть, поэтому выигрыш они взяли в денежном эквиваленте — 2 000 000 рублей. Теперь планируют перевезти родителей из Казахстана, чтобы жить вместе в одном городе.

— Главное — верить в удачу и участвовать в лотереях, — делится секретом победы Марина.

Супруги и сейчас продолжают покупать билеты, надеясь на благосклонность фортуны. Их можно понять — ведь на кону трёхкомнатная квартира в Москве! Кому не захочется стать обладателем более 100 квадратных метров всего за 100 рублей? Денежный эквивалент квартиры в суперпризе "Жилищной лотереи" — 33 000 000 рублей. Кстати, помимо квартиры мечты в лотерее разыгрываются миллионы рублей. Актуальная информация на сайте stoloto.ru.