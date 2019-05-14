Совпадение? Не думаем! Топ-25 примет на удачу, как выиграть в лотерею

Советов, как привлечь богатство, много. Но какие из них реально работают? Лайф собрал мощные практики и приметы, как обеспечить победу в лотерее и вместе с тем в одночасье разбогатеть. Таких советов оказалось 25 — ровно столько, сколько лет в этом году исполняется государственной лотерее "Русское лото". Совпадение ли? Итак, наш чек-лист, как привлечь удачу.

1. Верить в удачу и покупать билеты. Это, пожалуй, основное правило. Кстати, в честь юбилея "Русское лото" снизило цену билета со 150 до 100 рублей. Не упустите шанс стать победителем.

2. Сохранить лотерейный выигрыш. Повезло выиграть небольшую сумму? Хороший знак! Возможно, в следующий раз повезёт больше. Получите выигрыш у продавца, но не тратьте деньги, а положите их в качестве талисмана в кошелёк.

3. Попросить помощь у звёзд. Астрология знает, в какие дни и часы лучше покупать лотерейные билеты.

— В астрологии существует понятие "Луна без курса" — периоды, наступающие каждые 2–3 дня, когда спутник покидает очередной знак зодиака. Это самое лучшее время для участия в лотерее. Периоды "Луны без курса" могут быть разными по продолжительности — от нескольких минут до целых суток, — говорит астролог Наталья Борникова.

По её расчётам, сделанным специально для Лайфа, в мае благоприятно приобретать билеты в следующие даты: 14 мая с 20:18 до 21:50, 16 мая с 12:37 до 17 мая 00:25, 19 мая с 00:11 до 04:21, 20 мая с 20:04 до 21 мая 10:56, 23 мая с 06:57 до 20:49, 25 мая с 15:51 до 26 мая 09:07, 28 мая с 07:20 до 21:31, 30 мая с 18:08 до 31 мая 07:42. Время московское.

4. Покупать билеты на здоровую голову. Существует ещё одно поверье: не покупать лотерейные билеты во время болезни. Здоровый организм, чистые мысли и благие намерения — залог успеха.

5. Стать благотворителем. Часть выигрыша в лотерею потратьте на благотворительность. Пусть это и 50–100 рублей. Так удача вас запомнит и обязательно отблагодарит.

6. Не сглазить удачу. До победы лучше не думать о том, как распорядиться выигрышем. Это подтверждают победители: многих из них удача застала врасплох.

7. Совершить ритуал на привлечение денег. Складывайте мелочь в копилку и не пересчитывайте монеты. Это ваш денежный магнит, который привлечёт крупный выигрыш.

8. Правильно купить билет. Согласно примете, вытягивать из стопки его нужно правой рукой на себя. Так внимание фортуны притягивается к себе.

9. Прислушаться к нумерологии. Рассчитайте три своих счастливых числа. Первое — сложив все числа вашей даты рождения. Второе — сложив буквы в вашем имени, а именно а=1, б=2 и т.д. Третье — суммировав первые два. Эти числа обязательно должны присутствовать в лотерейном билете.

10. Написать письмо Вселенной. Формулируя желание, пишите в настоящем времени. Вместо "хочу, чтобы я выиграл в лото" используйте "я — обладатель суперприза лотереи".

11. Составить карту желаний. Для выигрыша в лотерее подберите картинки с изображением желаемого.

12. Визуализировать. Задействуйте силу мысли. Сконцентрируйтесь и думайте о победе в лотерее. Представьте, как приезжаете в лотерейный центр "Столото" и фотографируетесь с чеком на круглую сумму.

13. Завести "тетрадь 100 дней". Напишите о вашем желании победить в лотерее, но не на первой странице, а на сотой. А затем каждый день записывайте свои шаги к цели.

14. Читать мантры. Аффирмации на деньги: "я выиграл(а) в лотерею", "я богатый(ая)", "деньги радуют меня", "я достоин(йна) большого выигрыша", "деньги любят меня".

15. Использовать заговор на удачу. В непрозрачную банку трижды повторите слова: "Пускай счастье и удача в ногу со мной идут!" Закройте банку крышкой и уберите в потайное место. Спустя три дня купите лотерейный билет.

16. Купить красный кошелёк. Красный цвет обладает сильнейшей энергетикой, которая способна притянуть в жизнь не только деньги, но и удачу.

17. Познать фэншуй. Очистите проход в квартиру от лишних предметов и колючих растений. Так энергия удачи и везения ци лучше проникнет в дом.

18. Завести талисман удачи. В кошелёк поместите монеты счастья под названием ай-чинг, перевязанные красной ленточкой. Супружеская пара из Тайнсайда (Англия) придерживалась этого метода и сумела выиграть в лотерею 70 тысяч фунтов.

19. Провести обряд на деньги и удачу. Возьмите за правило регулярно пересчитывать содержимое кошелька — деньги любят счёт. Любое начинание, связанное с заработком, приурочивайте только к фазе растущей Луны, в том числе покупку лотерейных билетов. А ещё складывайте в кошельке купюры лицом к себе.

20. Довериться случаю. Некоторые уверены, что только случай решает исход выигрыша.

21. Нарядиться на удачу. Для покупки билета лучше выбрать наряд тёмных тонов.

22. Вести статистику. В Штатах, например, живёт американец Даг Майрок, который на протяжении 17 лет участвовал в лотереях, выставляя одну и ту же комбинацию, и в итоге выиграл 31,4 миллиона долларов.

23. Довериться подсознанию. Зачастую оно посылает нам правильные сигналы. Например, победительнице 1933-го тиража лотереи "Гослото "5 из 36" Марине Б. приснились три числа: 17, 15 и 25. Она отметила их в билете и выиграла 2,8 миллиона рублей.

24. Зашить артефакт от Ванги в одежду. Сильный оберег придумала болгарская целительница Ванга. Нужно зашить монетку в один из предметов гардероба.

25. Найти человека со счастливой рукой. Может, среди ваших родственников и друзей живёт настоящий везунчик? Попросите его купить билеты.