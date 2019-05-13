Любителей моментальных лотерей в России стало больше на 62%

Яркий дизайн и возможность выиграть, "не отходя от кассы", — вот что привлекает любителей моментальных лотерей. Число участников растёт: за первый квартал 2019 года было продано на 62% больше билетов, позволяющих сразу определить выигрыш, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает "Столото", бренд крупнейшего распространителя государственных лотерей РФ.

Особенно интересуются моменталками (так называют в народе бестиражные лотереи) лотеристы, коллекционеры билетов. И для них хорошая новость: благодаря партнёрству "Столото" и киностудии "Союзмультфильм" появились лотерейные билеты с изображением любимых героев советских анимационных лент. Теперь можно поиграть в морской бой с Волком или отыскать с Винни-Пухом бочонки с мёдом. Сотрудничество компаний приурочено к 50-летию легендарных героев.

Всего разработано 18 новых дизайнов, которые уже поступили в продажу. Винни-Пух, Волк, Заяц, Карлсон, фрёкен Бок, ослик Иа, Маугли с Багирой, почтальон Печкин и другие — собрав все билеты с героями, можно стать обладателем эксклюзивной коллекции.

— Новый формат лотереи наверняка станет любимым у поколения людей, воспитанных в СССР. Ведь тогда и моментальные лотереи, и легендарные герои советских мультфильмов были неотъемлемой частью досуга и культуры огромной страны. Мы возрождаем традиции на базе современных лотерейных технологий. Яркий дизайн с изображениями любимых героев и суперприз в размере 3 000 000 рублей вдохновляют на то, чтобы испытать удачу, — заявила Варвара Басанович, операционный директор по маркетингу "Столото".

— 2019 год — юбилейный сразу для нескольких знаменитых лент киностудии "Союзмультфильм". В их числе "Ну, погоди!", "Винни-Пух", "Бременские музыканты", "Крокодил Гена", "Умка" — им исполняется 50 лет. Все эти персонажи и сегодня входят в топ самых узнаваемых и актуальных, даже спустя полвека после первого появления на экранах. Уверена, легендарные герои принесут удачу многим участникам лотерей, — добавила Анна Усачева, PR-директор киностудии "Союзмультфильм".

Стоимость одного билета мультсерии моментальных лотерей — 50 рублей. При этом выиграть можно множество денежных призов, главный из которых — суперприз в размере 3 000 000 рублей.

Купить билеты моментальных лотерей вы можете в лотерейных киосках, отделениях почтовой связи и вендинговых аппаратах. Билеты также продаются в лотерейной сети "Балт-Лото" и в отделениях "Россельхозбанка".