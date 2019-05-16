МКБ проводит акцию для клиентов "Курс на лето" с выгодной процентной ставкой

Московский кредитный банк с сегодняшнего числа проводит акцию "Курс на лето", в рамках которой клиентам предлагают оформить потребительский кредит по ставке от 10,5% годовых без поручительства и обеспечения.

Благодаря "Курсу на лето" можно получить кредит наличными от 200 тысяч до 3 млн рублей на срок от 6 до 180 месяцев включительно. Предусмотрено полное и частичное досрочное погашение в любую дату.

— В этом году мы уже проводили акционные программы по кредитам и увидели, что они пользуются большой популярностью. Мы рассчитываем, что новая сезонная акция с выгодной процентной ставкой поможет людям решить свои актуальные финансовые задачи, а нам — расширить клиентскую базу, — рассказал директор департамента розничных продуктов МКБ Алексей Охорзин.

Срок рассмотрения заявки по акции — от одного часа. Положительное решение о выдаче кредита действует один месяц. Платежи по кредиту можно производить или через мобильный, или интернет-банки, а также через терминалы или сервис "МКБ-платежи".

Условия акции распространяются на клиентов, не имеющих на дату подачи заявки действующих или закрытых потребительских кредитов, открытых или закрытых счетов и действующих или закрытых вкладов в МКБ. Акция также не распространяется на клиентов, являющихся индивидуальными предпринимателями или собственниками бизнеса.