Любимые мультперсонажи принесут удачу и помогут выиграть в лотерею

В этом году многие известные персонажи советских мультфильмов отмечают юбилей. Уже полвека они радуют поколения россиян. А сегодня культовые герои предстали в новом качестве — как герои моментальных лотерей, билеты с их изображением уже появились на прилавках. Так, любимые персонажи детства смогут принести удачу каждому.

Кто из нас не радовался позывным "Ну, погоди!" или легендарным песенкам из "Бременских музыкантов"? Кажется, эти мелодии прочно сидят в наших головах, разбуди ночью — сразу напоём. Многие легенды отечественной мультипликации в этом году отмечают знаковый юбилей — 50-летие.

Именно в 1969 году на студии "Союзмультфильм" появились ленты, вошедшие в золотой фонд мультипликации. Это и "Ну, погоди!", и "Винни Пух", и многие другие. Но мало кто знает, что у всех этих мультиков была удивительная история создания и не всегда простая судьба.

Принцесса и Трубадур

"Бременские музыканты" произвели настоящую революцию в советской анимации. В 1969-м они стали открытием: "хиппующие" персонажи, короткие юбки, смелые тексты и свобода между строк. А ещё музыка, в которую влюбилось сразу несколько поколений. Ничего подобного в отечественной анимации ещё просто не было.

В мультфильме множество культурных отсылок, которые особенно интересны для уже подросшего зрителя. Среди них, например, причёска Трубадура "под "Битлз" (кто-то может разглядеть "битлов" и в облике четвёрки животных). Или разбойники, в которых без труда угадывается очень популярное тогда трио актёров Вицин — Никулин — Моргунов. Кстати, изначально у персонажей должны были быть совсем другие голоса: приглашённый на запись квартет "Аккорд" не смог приехать на студию и отдуваться за всех пришлось певцу Олегу Анофриеву.

Волк и Заяц

Полвека назад, в январе 1969 года, вышла первая серия знаменитого советского мультфильма о приключениях Зайца и преследовавшего его Волка. Секрет популярности "Ну, погоди!" был в том, что мультфильм честно и с юмором показывал чуть ли не все стороны жизни в СССР.

Но и у этого фильма была непростая судьба. Озвучивать Волка в "Ну, погоди!" должен был Владимир Высоцкий, однако его кандидатуру не утвердили на худсовете — накануне на Пленуме ЦК ВЛКСМ кто-то назвал Высоцкого одиозной фигурой. В результате Волк заговорил голосом Анатолия Папанова, без которого сегодня этот образ представить совершенно невозможно. При этом творческий привет Высоцкому в мультфильме остался — в первой серии звучит мелодия песни Высоцкого "Если друг оказался вдруг…", когда Волк лезет к Зайцу на балкон.

Крокодил Гена

Известный сегодня визуальный образ Чебурашки — милое существо с огромными ушами, большими доверчивыми глазами и мягкой коричневой шерстью — был придуман художником-мультипликатором Леонидом Шварцманом. Именно таким он впервые появился в мультфильме Романа Качанова "Крокодил Гена" (1969) и покорил сердца миллионов. В одном из интервью Эдуард Успенский рассказал, что однажды пришёл в гости к другу, у которого была маленькая дочка, которая то и дело падала: "Ой, опять чебурахнулась!"

— Это слово врезалось мне в память, я спросил его значение. Оказалось, что "чебурахнуться" означает "упасть". Так и появилось имя моего героя, — признался автор.

Но не обошлось без критики: после выхода мультфильма на экраны в одной из газет появилась статья с заголовком "Кто усыновит Чебурашку?". В ней говорилось, что Чебурашка — беспризорник, у которого нет родины! Да и крокодил Гена тоже хорош, ищет друзей по объявлениям, а их нужно искать в коллективе. Но, слава богу, Чебурашку сумели отвоевать, теперь его знают и любят не только у нас, но и во многих других странах.

Винни Пух

В Советском Союзе к созданию сказки о симпатичном медвежонке и его друзьях приступили вскоре после появления первых фильмов о нём, снятых американскими мультипликаторами. Примечательно, что вклад в создание образа мишки внёс почти каждый член съёмочной группы, включая актёра Евгения Леонова, подарившего ему свой голос. При этом одно ухо Винни решили оставить помятым — режиссёр Фёдор Хитрук объяснял, что медвежонок просто спит на этом боку.

Некоторые черты, например неуклюжую походку, когда верхняя лапа идёт туда же, куда и нижняя, Пух приобрёл благодаря техническим ошибкам аниматоров. Известно также, что Ия Саввина, которая озвучила в мультфильме Пятачка, срисовала его образ с поэтессы Беллы Ахмадулиной. После выхода мультфильма на экраны между актрисой и поэтессой состоялся телефонный разговор, в котором Белла Ахмадулина иронично сказала: "Ну и свинью ты мне подложила, спасибо большое!"

Малыш и Карлсон

Советский мультфильм "Малыш и Карлсон" режиссёра Бориса Степанцева, снятый по мотивам повести шведской писательницы Астрид Линдгрен, вышел на телеэкраны в 1968 году. Лента была с восторгом принята как маленькими, так и взрослыми телезрителями.

Однако кто озвучил в этом мультфильме Фрекен Бок, знают далеко не все зрители. Этой героине не только голос, но и внешность подарила легендарная актриса Фаина Раневская. То, что озвучивать мультфильм будет именно она, художники знали заранее и постарались создать такой образ, который максимально соответствовал бы голосу этой актрисы. Результат Раневскую не только не впечатлил, но даже обидел! Фрекен Бок показалась ей настолько несимпатичной, что она отказалась озвучивать героиню, пока её не перерисуют.

Но Раневскую удалось переубедить: на актрису подействовал аргумент, что её персонаж получился очень смешным и должен понравиться детям. И создатели были правы, ведь Фрекен Бок вышла яркой, запоминающейся и покорила сердца нескольких поколений.

Играют все!

У всех этих героев была насыщенная послеэкранная жизнь. Так, Чебурашка настолько полюбился зрителям, что вместе с Геной или в одиночку попадал на почтовые марки. Ему посвящены памятники и музеи, а в 2004 году Чебурашка даже стал талисманом олимпийской сборной России. Настоящее народное признание!

Фильмы про Винни Пуха с момента выхода на экраны ждали признание и зрительская любовь: герои переселились на книжные страницы, песенки из фильма выходили на пластинках и кассетах, Банк России выпустил памятные монеты с персонажами, почта — особые марки. А режиссёр Хитрук был удостоен Государственной премии СССР. Эти истории можно продолжать и продолжать.

А недавно любимые герои детства собрались вместе! Нет, это не новый ремейк мультфильмов, а моментальная лотерея, где любимый персонаж может принести удачу и выигрыш в лотерею вплоть до 3 000 000 рублей — именно такой размер суперприза! Эксклюзивная серия лотерейных билетов наверняка станет любимой у поколения людей, воспитанных в СССР. Ведь тогда и моментальные лотереи, и легендарные герои советских мультфильмов были неотъемлемой частью досуга и культуры огромной страны.

Среди любимых героев можно будет найти и именинников: Винни Пуха с Пятачком, неразлучную парочку из "Ну, погоди!", почтальона Печкина, обаятельного Шарика и умного Матроскина. Все они даже спустя полвека до сих пор любимы и популярны. Уверены, что легендарные герои принесут удачу многим участникам моментальных лотерей, главное — решить, какой герой для вас станет талисманом удачи, и купить лотерейные билеты.

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