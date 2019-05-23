Жители Москвы выиграли в новую государственную лотерею три миллиона рублей

В середине мая появилась новая государственная лотерея "Рапидо 2.0". Не прошло и недели, как объявился первый победитель, который верно угадал комбинацию чисел и выиграл суперприз — три миллиона рублей.

Повезло по-крупному жителям Москвы Ахмеду и Зарете Исламовым. По итогам 376-го тиража "Рапидо 2.0" супруги стали лотерейными миллионерами.

Исламовы приехали оформлять выигрыш в лотерейный центр "Столото" и рассказали свою историю успеха.

— У меня есть цифра, которая приносит удачу, — рассказывает женщина. — Тройка сопровождает нашу семью повсюду. Мы купили квартиру № 33 в третьем подъезде дома № 3. А ещё у нас трое детей.

Эта мистическая цифра привлекла и лотерейную удачу. Зарета, когда покупала билет в мобильном приложении "Столото", отметила тройку в первом и втором полях лотерейного билета. Символично, что выиграли супруги три миллиона рублей.

— Когда я увидела сумму выигрыша, прыгала и кричала от радости. Не могла объяснить родным, что случилось, — с улыбкой вспоминает победительница.

Семейная пара уже решила, как распорядиться подарком судьбы. Выигранные средства супруги вложат в развитие собственного бизнеса. Ахмед — индивидуальный предприниматель в сфере пассажирских перевозок. Он планирует расширить таксопарк, купив несколько автомобилей.

Напомним, новая государственная лотерея "Рапидо 2.0" появилась 13 мая. У неё знакомые участникам "Рапидо" правила: необходимо отгадать комбинацию, отметив в первом поле билета восемь чисел, а во втором — одно. Розыгрыши тиражей проходят каждые пятнадцать минут, кроме технических перерывов. Билеты уже в продаже на сайте stoloto.ru, в мобильном приложении "Столото", лотерейных киосках и лотерейной сети "Балт-Лото".

Сейчас в России существует более 30 лотерей. С 2014 года все они — государственные. Это лотереи с ТВ-трансляциями розыгрышей, многомиллионными выигрышами, быстрые и моментальные лотереи.