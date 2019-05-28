Лайфхак за 100 рублей. Проверенные способы изменить свою жизнь

Кто из нас не задумывался о переезде в другой город или даже страну? Одни хотят реализовать свои амбиции, другие ищут более комфортный климат. Собрали проверенные способы сменить место жительства, а также нашли секретный лайфхак, как переехать в Москву всего за 100 рублей. Не благодарите!

Не покидая родины

Если душа требует перемен, то всегда можно переехать в другой город, где больше возможностей для самореализации. В прошлом году Финансовый университет при Правительстве РФ подготовил исследование, в котором составил рейтинг городов России по качеству жизни. Учитывались такие критерии, как медицинское обслуживание, дороги, культура и образование, жилищное хозяйство, работа городских властей и миграционные настроения. В десятку лучших вошли Москва, Тюмень, Грозный, Казань, Санкт-Петербург, Краснодар, Уфа, Новосибирск, Красноярск и Кемерово.

В Москву за 100 рублей

Конечно, самая острая проблема для желающих переехать в столицу — это жильё. Но это можно решить всего за 100 рублей. Именно столько стоит билет "Жилищной лотереи", суперприз которой — трёхкомнатная квартира в столице площадью более 100 м². На три комнаты — два санузла, просторная кухня и терраса с панорамным видом на город. Всё это на 24-м этаже нового жилищного комплекса, расположенного в пешей доступности от метро "Ботанический сад"! Денежный эквивалент суперприза — 33 000 000 рублей.

Чтобы стать владельцем престижной недвижимости, нужно лишь купить лотерейный билет и, конечно, верить в удачу. Победитель может жить в квартире сам, а может её сдавать. По словам экспертов, учитывая расположение жилого комплекса, площадь квартиры и дизайнерский ремонт, арендная ставка должна составить не менее 120 тысяч рублей. За год выходит 1,5 миллиона. На эти деньги легко можно безбедно жить в любом городе страны или даже за рубежом.

Едем дальше

По результатам опроса российской исследовательской организации "Левада-центр", более 40% россиян в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать на постоянное место жительства за границу. Согласно статистике эмиграции, самыми востребованными у россиян направлениями стали США, Канада, Австралия, Израиль, Великобритания и Финляндия.

Америка привлекает высоким уровнем жизни и возможностью неплохо заработать. Кроме того, гражданам США доступен безвизовый въезд в 175 стран мира. Самый лёгкий вариант перебраться в Штаты — выиграть грин-карту. Нужно доказать свою профессиональную значимость, предоставив работы и достижения. Специалистам в сфере IT переехать проще, так как спрос на эту специальность очень высок. А успешным бизнесменам можно рассчитывать на получение бизнес-визы.

Достаточно легко получить право на проживание в Канаде. Здесь действуют иммиграционные программы по привлечению иностранных специалистов. Одна из основных — Federal Skilled Workers Program. Она ориентирована на квалифицированных специалистов. Программа отличается не сильно высокими требованиями и имеет большую квоту — порядка 50 000 человек в год.

Австралия также ежегодно привлекает внимание тысяч эмигрантов. В страну с хорошим уровнем жизни, живописной природой и низким уровнем преступности можно переехать через программы для квалифицированных специалистов.

Близкая Европа

США, Канада и Австралия слишком далеко? Можно переехать в страны Евросоюза. Специальных программ в Европе нет. Однако если хорошо владеть языком и иметь достаточно средств для покупки зарубежной недвижимости, можно рассчитывать на вид на жительство. Некоторые европейские государства готовы, так сказать, продать свой паспорт за определённые инвестиции. В Испании, например, нужно приобрести недвижимость на сумму 500 000 евро. В рублях это порядка 33 миллионов — как раз денежный эквивалент суперприза "Жилищной лотереи". Так что проверить свою удачу в розыгрыше стоит, ведь победа может стать путёвкой в новую жизнь!