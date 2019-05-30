Пираты, лото и зомби. Топ лучших настольных игр для пикников и дач

Лето — пора пикников и семейных выездов на дачу. Как провести время в совместных поездках увлекательно и с пользой? Настольные игры в помощь! Если взять их с собой, время точно пройдёт незаметно. Совместно с "Мосигрой" мы подготовили список самых интересных игр, которые скрасят семейные и дружеские посиделки на природе.

Для поклонников традиционных и универсальных игр мы советуем "Русское лото". Это нестареющая классика, знакомая с детства.

— "Русское лото" — это, наверное, одна из самых популярных настольных игр. Семьи и сейчас с удовольствием покупают лото. Когда надоедают сложные стратегические и шумные компанейские игры, самое время перемешать деревянные бочонки в мешке и сыграть несколько партий, — говорит Марианна Ковалькова, PR-специалист компании "Мосигра" и эксперт в области развлечений.

"Русское лото" понравится и творческим людям, ведь хороший ведущий всегда вместо "22" скажет "гуси-лебеди", а вместо "90" — "дед". А если забыли, как зовутся другие бочонки, можно посмотреть мастер-класс от Михаила Борисова в телетрансляции тиражей государственной лотереи "Русское лото". А заодно испытайте свою удачу, купив билет по юбилейной цене: 100 рублей вместо 150. Напомним, что в этом году всенародно любимая лотерея отмечает своё 25-летие.

Для тех, кто любит в играх разнообразие, "Мосигра" по запросу Лайфа подготовила свой шорт-лист популярнейших настолок. Основные критерии выбора: компактность, интересный сюжет и короткое время партии.

Топ-5 игр для дружеских компаний

"Ёрш" . Это настоящий хит всех вечеринок, в том числе и на природе! Участники выполняют забавные задания, указанные на карточках. А кто откажется, будет оштрафован. Угадаете из названия игры размер санкции?

. Это настоящий хит всех вечеринок, в том числе и на природе! Участники выполняют забавные задания, указанные на карточках. А кто откажется, будет оштрафован. Угадаете из названия игры размер санкции? "Пятница" . Игра, прототипом которой стало развлечение героев из фильма "Бесславные ублюдки". Помните, как они угадывали слова, наклеенные на лоб?

. Игра, прототипом которой стало развлечение героев из фильма "Бесславные ублюдки". Помните, как они угадывали слова, наклеенные на лоб? "Спорим?" . Попробуйте выполнить непростое задание, указанное на карточке, и угадайте, кто из друзей справится с испытанием, а кто его провалит.

. Попробуйте выполнить непростое задание, указанное на карточке, и угадайте, кто из друзей справится с испытанием, а кто его провалит. "Вулкан" . Помните "Последний день Помпеи"? Вам нужно его не повторить. На некоторое время вы станете спасателем, который защищает дома от нахлынувшей лавы.

. Помните "Последний день Помпеи"? Вам нужно его не повторить. На некоторое время вы станете спасателем, который защищает дома от нахлынувшей лавы. "Зомби в доме". Считаете, что без труда выживете во время зомби-апокалипсиса? Проверьте свои навыки в игре и берегитесь ходячих — вас могут укусить и обратить.

Топ-5 для семьи

"Ответь за 5 секунд, детская" . Думаете, что ответить на вопрос за 5 секунд проще простого? Тогда проверьте скорость своей реакции в этой игре. Уверяем, вы будете удивлены!

. Думаете, что ответить на вопрос за 5 секунд проще простого? Тогда проверьте скорость своей реакции в этой игре. Уверяем, вы будете удивлены! "Улей" . Вы когда-нибудь захватывали королеву улья? Нет? Вам обязательно стоит попробовать! Стратегия этой увлекательной игры очень напоминает шахматы, но при этом тематика и механика "Улья" уникальны.

. Вы когда-нибудь захватывали королеву улья? Нет? Вам обязательно стоит попробовать! Стратегия этой увлекательной игры очень напоминает шахматы, но при этом тематика и механика "Улья" уникальны. "Эти дети" . Игра подойдёт для компаний из нескольких семей. Соревнуйтесь, кто лучше знает своих детей.

. Игра подойдёт для компаний из нескольких семей. Соревнуйтесь, кто лучше знает своих детей. "Шакал Архипелаг" . Попробуйте себя в роли отважного капитана пиратского судна. Ваша цель — найти клад и собрать больше всех золота.

. Попробуйте себя в роли отважного капитана пиратского судна. Ваша цель — найти клад и собрать больше всех золота. "Волшебник Изумрудного города". Пройдитесь по дороге из жёлтого кирпича и вспомните добрую сказку Волкова.

Надеемся, что наши советы будут вам полезны и это лето принесёт вам массу положительных эмоций!