"До сих пор ощущение радости". Как живёт победитель лотереи из Калининграда

"Мечты сбываются!" В правдивости этой фразы теперь нисколько не сомневается Владимир Беляев из Калининградской области. Мужчина участвовал в государственных лотереях и очень хотел стать обладателем крупного выигрыша. И его желание сбылось: прошлым летом Владимир выиграл в "Русское лото" автомобиль стоимостью 700 000 рублей. Победитель рассказал, как распорядился выигрышем и что изменилось в его жизни после покупки счастливого билета.

"Пришло время выигрывать!"

Владимир всегда надеялся на удачу.

— Я верил, что однажды мне повезёт. Вот и пришло это время! Моя мечта выиграть осуществилась, — рассказывает победитель "Русского лото".

Выигрыш мужчина забрал в денежном эквиваленте и распорядился этой суммой так, как посчитал нужным. В первую очередь эти средства помогли поправить здоровье. Оставшиеся деньги Владимир направил на улучшение жилищных условий.

— Для меня и моей семьи 700 000 рублей — это немалые деньги. Выиграть их было очень приятно, у меня до сих пор ощущение большой радости, — делится счастливчик.

Владимир рассказал, что накануне его победы в лотерею команда сборной России по футболу выиграла матч со сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2018. Теперь июнь 2018 года всегда будет ассоциироваться у мужчины с двойным праздником.

— Помню ту самую трансляцию тиража, будто она прошла вчера. Я сидел перед телевизором, а Михаил Борисов в студии доставал бочонки из знаменитого мешка. У меня осталось одно незачёркнутое число в билете, и я попросил ведущего достать бочонок с номером 56. Забавно, но так и получилось. Я, конечно, сразу обрадовался, это же такая удача! — вспоминает Владимир.

"Верю, что мне ещё повезёт"

Победитель родился и вырос в живописном городе Балтийске в Калининградской области. Любимое место мужчины — побережье Балтийского моря. Поэтому и профессию Владимир выбрал связанную с водой. Он окончил мореходное училище, долгое время работал на судне, а сейчас вышел на пенсию и занимается домом и внуками.

Победитель любит выезжать с родными на рыбалку, прогуливаться вдоль набережной и по красивым улочкам города. Мужчина хорошо знает историю города и с удовольствием рассказывает всем туристам о достопримечательностях Балтийска. Но главным хобби мужчины по-прежнему остаётся участие в лотереях.

— Я думаю, что мне ещё раз крупно повезёт. Почему нет? Если верить, мечты обязательно сбудутся, — рассуждает победитель.

Победителем государственной лотереи "Русское лото", как и Владимир, может стать любой участник. Достаточно купить билет и верить, что удача улыбнётся именно вам. Кстати, всенародно любимая лотерея "Русское лото" в этом году отмечает 25-летие. В честь этого события установлена юбилейная цена на билеты — 100 рублей. Настоящий подарок для любителей старейшей в России телелотереи.