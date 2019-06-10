Клиенты МКБ могут получить платёжное кольцо бесплатно

Клиенты Московского кредитного банка могут получить платёжное кольцо бесплатно. Для этого с 10 июня по 10 июля 2019 года необходимо оформить "Москарту BLACK" из новой вертикальной линейки.

Держатели "Москарты BLACK" получат 6% на остаток собственных средств без ограничений, бесплатное снятие наличных по всему миру и переводы на карты других банков до 100 000 рублей в месяц без комиссии. По карте доступна программа LoungeKey, в которую входят 24 бесплатных прохода в год в бизнес-залы аэропортов мира для держателя карты и его гостей.

Также клиенты смогут воспользоваться программой страхования путешествующих по РФ и за рубежом и консьерж-сервисом 24 часа в сутки. За покупки по карте с пакетом карточных услуг "Премиальный" будет начисляться 7% баллами "МКБ Бонус" в трёх категориях повышенного начисления баллов на выбор. Welcome бонус может составить 5000 баллов. По желанию клиента на карту можно установить кредитный лимит.

Платёжное кольцо привязано к "Москарте BLACK", поэтому клиенты МКБ смогут воспользоваться всеми преимуществами продукта как с помощью пластиковой карты, так и с помощью кольца. Аксессуар полностью автономен и не требует подзарядки, его можно использовать в любых терминалах с бесконтактной технологией оплаты.