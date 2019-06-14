"Неведомая сила потянула". Отзывы реальных победителей "Русского лото"

Вещие сны, странные предчувствия, магия чисел, талисманы, приметы и гороскопы… Верите ли вы в сверхъестественное? В двадцать первом веке признаваться в таком не принято, однако многие победители "Столото" уверены: в их выигрыше без мистики не обошлось.

"Неведомая сила вернула от дверей!"

Светлана Стражина просто пошла в магазин за хлебом и участвовать в лотерее совсем не планировала. Более того, женщина решительно отказалась от предложения кассира супермаркета приобрести лотерейный билет и направилась с пакетами к выходу.

— Но у дверей какая-то неведомая сила потянула меня обратно, и я всё-таки купила билет, — рассказывала потом победительница в своём интервью на сайте "Столото". — Результаты тиража проверяла в Интернете. Увидела, что выиграла сумму с шестью нулями, и не сразу сообразила, сколько это денег. Когда осознала, какой подарок судьбы мне достался, невероятно обрадовалась!

В 1261-м тираже "Русского лото" Светлана выиграла миллион рублей.

Удача — это заразно?

Как жить, когда твой сосед выиграл квартиру, а коллега — пятьдесят тысяч рублей? Игорь Кирикэ из Белгородской области искренне радовался за своих знакомых и не сомневался: теперь повезёт и ему. Ведь находиться в окружении таких везунчиков и не заразиться удачей просто невозможно.

И лотерейное счастье действительно не заставило себя ждать: в 1233-м тираже "Русского лото" мужчина выиграл дачный участок стоимостью полмиллиона рублей.

Как выиграть в "Русское лото"? Места знать надо!

Светлана Васильева из Челябинской области настолько часто ездила в командировки по работе, что даже придумала традицию: из каждого города она привозила билетик "Русского лото". Иногда женщина выигрывала небольшие суммы, иногда нет. А однажды Светлана купила билет в киоске рядом с домом и… сразу же выиграла миллион! Оказывается, её удача была совсем рядом.

Можно ли выиграть в "Русское лото" по гороскопу?

"На этой неделе купите лотерейный билет !" — чёрным по белому было написано в гороскопе мужа Ирины Шепталиной из Подмосковья. Женщина решила прислушаться к совету звёзд и отправила супруга в лотерейный киоск. Один из купленных мужем билетов "Русского лото" и принёс семье заветный выигрыш в семьсот тысяч рублей.

Поверила гороскопу и Елена из Братска, причём так, что пошла и купила свой первый в жизни лотерейный билет.

— Я увидела в гороскопе счастливое предсказание. Звёзды сулили Водолеям крупный выигрыш. Я регулярно просматриваю такие публикации. Всегда обращала внимание, что Водолеям никогда раньше не обещали внезапного богатства. Поэтому, увидев положительный прогноз, решила испытать судьбу и купила лотерейный билет, — рассказывает Елена.

И не зря: по результатам розыгрыша 1192-го тиража лотереи "Русское лото" Елена выиграла квартиру!

"Я узнаю тебя из тысячи…"

Свой счастливый билет житель Самары Александр Гришин сразу увидел в пачке, протянутой ему кассиром: он был самый мятый.

— Мне показалось, что такой невзрачный билет должен принести удачу, и купил его. Позже заглянул в личный кабинет на сайте "Столото" проверить результат розыгрыша, увидел сумму выигрыша и не смог уснуть, — рассказывает мужчина.

Неказистый билетик помог Александру выиграть миллион рублей в 1252-м тираже лотереи "Русское лото".

Сон "в руку"

О вещих снах накануне счастливого розыгрыша рассказывают многие победители. Например, жительнице Ленинградской области Клавдии Тушковой накануне 1261-го тиража "Русского лото" приснилось, что нужно купить пять лотерейных билетов.

— Я довольно редко участвую в лотереях, и, если бы не этот знак, точно пропустила бы свою удачу. Правда, я купила не пять билетов, а три. Но этого оказалось достаточно, чтобы стать победительницей, — рассказывала Клавдия представителям "Столото", приехав позже в офис компании на оформление выигрыша.

Доверие своему подсознанию принесло женщине выигрыш в миллион рублей.

А мама Оксаны Никоноровой из Воронежа вспомнила, что во сне она искала деньги. Женщина сразу же сказала дочери, что это предчувствие. Внутренний голос не подвёл: в 1244-м тираже "Русского лото" Оксана выиграла дачный участок стоимостью полмиллиона.

Семейный талисман

А вот Евгений из Евпатории рассказывает, что родился на свет только благодаря лотереям.

— Много лет назад мой отец влюбился в девушку — продавца лотерейных билетов. Чтобы видеть её чаще, он каждый день покупал билеты в киоске, где она работала… Родители поженились. На свет появился я. С тех пор, как вы понимаете, мы считаем лотерею семейным талисманом.

Талисман в итоге принёс мужчине ещё одну крупную победу: несколько лет назад Евгений стал победителем 1050-го тиража лотереи "Русское лото" и выиграл полмиллиона рублей.

"Никакой мистики и предчувствий…"

Впрочем, вопрос о том, стоит ли верить в приметы, искать знаки судьбы и обращать внимание на сны и гороскопы, каждый решает для себя.

Сергей Мананков, победитель 1255-го тиража лотереи "Русское лото", выигравший дачный участок, уверяет, что всё происходило совершенно буднично. Ни снов, ни примет, ни гороскопов, и даже левая ладонь перед часом икс у победителя не чесалась. О выигрыше Сергей узнал, проверив билет в Интернете.

— Никакого предчувствия ни у кого из семьи не было. Я проверил результаты и никак не ожидал увидеть такой огромный выигрыш! — такой отзыв оставил Сергей на сайте "Столото".