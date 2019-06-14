"Дикая мята" и "МегаФон" отправят российских артистов на лучшие фестивали мира

Впервые в истории России состоится международный фестивальный шоу-кейс: "Дикая мята" при поддержке "МегаФона" организует выступления российских артистов на лучших зарубежных фестивалях.

Продюсеры именитых мировых фестивалей едут на "Дикую мяту", чтобы увидеть выступления российских музыкантов и пригласить кого-то из них на свои мероприятия. В этом году на "Дикой мяте" при поддержке "МегаФона" состоится Mint Music Showcase. Подобное мероприятие проводится впервые в истории российских музыкальных фестивалей.

Чтобы поближе познакомиться с современной российской музыкальной сценой, в этом году к нам едут представители одного из самых ярких мультижанровых фестивалей Европы — Exit Festival, одного из лучших городских фестивалей Южной Кореи — Zandari Festa, финского Ruisrock Festival, являющегося одним из старейших рок-фестивалей Европы, чешского Colors of Ostrava и крупнейшего рок-фестиваля Китая Midi Music Festival.

На "Дикой мяте" традиционно звучит много хорошей и новой музыки, ежегодно фестиваль открывает зрителям артистов, которые впоследствии собирают тысячные залы. В этом году в шоу-кейсе примут участие такие музыканты, как The Hatters, Нейромонах Феофан, Монеточка, Эрика Лундмоен, Tritia и многие другие.

Шоукейс Mint Music создан для того, чтобы российские музыканты смогли обрести поклонников не только в России, но и во всём мире, а также стали полноценными участниками мировой фестивальной культуры.

Идею проведения в России международного шоу-кейса поддержала компания "МегаФон", которая не только финансирует приезд экспертов, определяющих мировую музыкальную моду, но и даёт возможность организаторам отправить на мировые фестивали российских артистов, взяв на себя расходы по логистике.

Новости шоу-кейса появятся в социальных сетях артистов по хештегу #MegaFon_Vibe.

На данный момент "Дикая мята" является единственным российским опен-эйр-фестивалем, признанным Европейской ассоциацией фестивалей.