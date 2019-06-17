Покупателям смартфонов стоимостью до 20 тысяч рублей чаще везёт в лотерею

Объединённая компания "Связной | Евросеть" и государственные лотереи проанализировали продажи лотерейных билетов в 5000 магазинах ретейлера. Всего в "Связном | Евросети" клиенты приобрели свыше 5,6 млн выигрышных билетов государственных лотерей. Суммы — от 100 000 рублей до сотни миллионов рублей выиграли более 500 участников.

Чаще всего лотерейными миллионерами становятся покупатели смартфонов стоимостью до 20 тыс. рублей. На втором месте в рейтинге везения те, кто оплачивает в магазинах услуги ЖКХ, на третьем — покупатели аксессуаров.

"Столото", бренд крупнейшего распространителя государственных лотерей, и компания "Связной | Евросеть" подсчитали, в салонах каких регионов посетителям чаще улыбается удача.

Участники лотерей из Центрального федерального округа, кажется, знают, как прийти в магазин за смартфоном, а уйти с миллионом рублей. Здесь живут 32% лотерейных миллионеров, купивших билеты в "Связном | Евросети". Вторую строчку рейтинга занимает Северо-Западный федеральный округ — 22%. На третьем месте находится Приволжский федеральный округ — 18%.

Любителям гаджетов из других регионов везёт чуть меньше. 12% лотерейных миллионеров, которые приобрели счастливый билет в магазинах ретейлера, из Уральского федерального округа, по 8% — из Южного и Сибирского федеральных округов.

— Мы уделяем большое внимание потребностям своих клиентов и стремимся предоставить им широкий спектр услуг. Лотерейные билеты отлично дополняют линейку предлагаемых товаров, поэтому сотрудничество со "Столото" очень важно для нас. Клиенты любят испытать удачу, поэтому они часто приобретают лотерейные билеты при покупке гаджетов или при оплате услуг. Самый большой выигрыш по купленному билету в нашей сети составлял более 126 млн рублей, — говорит Антон Павлов, директор телекоммуникационных и финансовых услуг объединённой компании "Связной | Евросеть".

— "Связной | Евросеть" предлагает своим покупателям дополнительный сервис — приобретение лотерейных билетов. Это хорошая возможность привлечь новых покупателей, участников государственных лотерей. Билеты доступны в 5000 точках продаж по всей стране, — комментирует директор по продажам "Столото" Роман Роменский.

В магазинах можно купить билеты четырёх государственных лотерей, распространяемых под брендом "Столото". Через терминал легко приобрести билеты "Гослото 4 из 20", "Гослото 5 из 36", "Гослото 6 из 45" и "Гослото 7 из 49".