X Всемирные детские игры победителей пройдут в московском ЛФК ЦСКА с 3 по 7 июля. Генеральный партнёр Игр — крупнейший распространитель государственных лотерей в России "Столото". Компания входит в состав холдинга S8 Capital, основанного предпринимателем Арменом Меружановичем Саркисяном.

Всемирные детские игры победителей ­­– мотивационный проект для детей, которые перенесли тяжёлые онкологические и гематологические заболевания. Проект был придуман и воплощён волонтёрами фонда "Подари жизнь". В этом году игры отметят десятилетний юбилей. За это время в уникальном проекте приняли участие более четырёх тысяч детей со всего мира: 22 страны и около 40 регионов России.

Ежегодно Игры поддерживают известные артисты, музыканты и спортсмены — участники Олимпийских и Паралимпийских игр. Четыре года назад "Столото" (актив российского холдинга S8 Capital) присоединилось к семье Игр и на протяжении всех лет выступает в качестве генерального партнёра.

— Участие "Столото" стало настоящей традицией Игр победителей. И я бы даже назвала это сотрудничество другим словом: не участием, а соучастием. Команда холдинга S8 Capital, куда входит "Столото", включена во все процессы подготовки и проведения события c самого начала, от планирования и финансирования, за что мне хочется персонально поблагодарить основателя холдинга Армена Меружановича Саркисяна, — рассказывает актриса и учредитель фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова. — Дети приезжают из разных городов, у них много впечатлений, эмоций, с которыми не всегда просто справиться. И работа сотрудников "Столото", внимательных, доброжелательных, вовлечённых, помогает им в полной мере почувствовать этот праздник, сделать его незабываемым.

Соревновательные дни Игр пройдут с 4 по 6 июля. В них примут участие более 500 ребят в возрасте от 7 до 16 лет. В программе — шахматы, футбол, бег, плавание, настольный теннис и стрельба.

Помимо спорта участников и гостей Игр ждёт особенная, креативная программа мастер-классов. По задумке весь Городок развлечений станет настоящей арт-территорией. Интерактивная зона генерального партнёра "Столото" в этот раз превратится в космический корабль, где ребята смогут не только развлечься, но и узнать много нового на лекциях и мастер-классах. Каждый юный пилот пройдёт подготовку к полётам, побывает на МКС и сыграет в космические игры. Также всех участников и гостей Игр ждёт выступление специального гостя, имя которого пока держится в секрете.

— Мы стараемся по максимуму зарядить детей позитивом. Они столкнулись с большим негативным опытом, и мы делаем всё, чтобы у ребят не было больше никаких страхов. Игры — это действительно проект, способный подать руку. Истории ребят невероятно вдохновляют и помогают собираться даже в самые тяжёлые моменты, — добавляет руководитель проекта Надежда Кузнецова.

Торжественное закрытие Игр состоится 6 июля. Всех участников и гостей ждёт яркое шоу с участием актрисы, соучредителя фонда "Подари жизнь" Дины Корзун и выступление группы "Браво".