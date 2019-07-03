Каким профессиям чаще везёт в лотереях? Рейтинг удачи от "Русского лото"

Казалось бы, какая зависимость между профессией и лотерейной удачей? Крупнейший распространитель государственных лотерей в России "Столото" показал, что самая прямая! Компания проанализировала, кто чаще всего выигрывает в "Русское лото". Статистика оказалась очень любопытной.

Для подсчёта данных учитывались победители, которые в 2018–2019 годах выиграли в "Русское лото" от 500 000 рублей. За год в лотерейный центр "Столото" приехали представители 88 профессий.

Топ-5 выглядит следующим образом:

водители;

инженеры;

бухгалтеры;

бизнесмены, продавцы и охранники;

педагоги.

Среди победителей есть представители как популярных профессий (врачи, повара, юристы), так и редко встречающихся. Самые необычные специальности: альпинист, агломератчик, буфетчик, доярка, мастер по наращиванию ресниц, патентовед, такелажник и художник.

Занятную аналогию "Столото" провело не случайно. Сейчас в "Русском лото" разыгрывается рекордный накопленный Джекпот — более 1 000 000 000 рублей! А это значит, что может появиться новый рекордсмен государственных лотерей. Интересно, представителю какой профессии повезёт стать первым в стране миллиардером?

Кстати, рекордсмен государственных лотерей Наталья Власова, которая выиграла 506 миллионов рублей, работала продавцом. Супруги Мирошниченко, ставшие по итогам новогоднего тиража "Русского лото" обладателями 500 миллионов рублей, — водители. В семье Догоровых, которые также выиграли в новогоднем тираже полмиллиарда рублей, Любовь Феодосьевна — гардеробщица, а Сергей Иванович — слесарь на заводе. Все профессии есть в списке самых везучих. Не исключено, что следующий крупный выигрыш достанется бухгалтеру, педагогу или охраннику.