Боксёры на Красной площади установили мировой рекорд

В Москве установлен мировой боксёрский рекорд. Более четырёх тысяч спортсменов под руководством олимпийских чемпионов провели совместную тренировку у стен Кремля.

В тренировке для Книги рекордов Гиннесса приняли участие более 4200 человек. Мероприятие прошло в рамках празднования Международного дня бокса при поддержке стратегического партнёра Федерации бокса России — "Столото".

В спортивном флешмобе участвовали олимпийские чемпионы Олег Саитов, Алексей Тищенко, Егор Мехонцев, Рахим Чахкиев, а также призёр Игр Софья Очигава.

Кроме российских олимпийских чемпионов на Дне бокса побывали и известные боксёры-профессионалы: Николай Валуев, Костя Цзю и Рой Джонс. Американский боксёр Рой Джонс, который получил российское гражданство в 2015 году, выбрал зону "Столото" для общения со СМИ.

— Этот праздник на Красной площади для меня особенный, потому что в этот день я могу показать, что я — гражданин России. Ведь я боксёр, а это День бокса, — не скрывал эмоций Рой Джонс.

Также участие в тренировке приняла операционный директор по маркетингу "Столото" Варвара Басанович. Установить мировой рекорд, да ещё и в самом сердце Москвы для неё было полной неожиданностью. Она отметила, что атмосфера единства, праздника и радости, которая переполняет Красную площадь, ей очень близка. А находясь здесь, невозможно остаться в стороне — остаётся только надеть форму и пойти тренироваться.

— Для меня возможность попасть в Книгу рекордов Гиннесса стала большой неожиданностью, — поделилась Варвара Басанович. — Думаю, остальные тысячи участников тоже раньше никогда не задумывались о рекордах на Красной площади. Но сегодня благодаря "Столото" и Федерации бокса России мы все стали участниками такого события.

"Столото" — давний друг и партнер Федерации бокса России. Вместе организации проводили соревнования в разных регионах страны. Их участниками и зрителями уже стали десятки тысяч человек.

— Сегодняшний праздник доказывает: всё больше людей выбирают спорт и здоровый образ жизни. Это, конечно, очень радует. Ведь именно для развития физкультуры и спорта в России проводятся лотереи. Одним из организаторов лотерей является Министерство спорта. Более 12 миллиардов рублей от лотерейной деятельности уже направлены в бюджет страны, чтобы в России было больше спортивных объектов, детских секций, а значит, здоровых людей, — рассказывает Варвара.

Поздравить с Международным днём бокса приехал и генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв. Он пообещал сделать всё, чтобы детям было интересно познавать такой вид спорта, как бокс.

— Наша задача — сравнять количество поклонников бокса с населением Земли, и мы для этого сделаем всё возможное, — заявил Кремлёв, выступая на сцене.

Стоит отметить, что для участников рекорда бренд "Столото" подготовил приятные бонусы в виде футболок и бейсболок и розыгрыш. Главный приз — новый IPhone XR — достался спортсмену из Карачаево-Черкесии Константину Бунину.

— У меня сейчас море эмоций: я получил замечательный приз от "Столото" и поучаствовал в тренировке на Красной площади, — поделился Константин. — Мечты сбываются — теперь я это знаю точно.

А для тех, кто занял второе и третье место, "Столото" подготовило не менее ценные призы. За второе место полагались два билета на главный бой, а за третье — перчатки с автографом Роя Джонса.

Организаторы мероприятия отмечают, что лотереи в России помогают развивать спорт, заряжать участников позитивом и переходить на здоровый образ жизни. А количество людей, которые приняли участие во флешмобе, доказывает, что игры и спорт объединяют.