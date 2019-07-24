Россияне выиграли в лотерею целый город

Если поселить семьи всех победителей "Жилищной лотереи" вместе, то на карте России мог бы появиться новый небольшой населённый пункт.

"Столото" решило квартирный вопрос для 1547 жителей страны. Именно столько россиян победили* в "Жилищной лотерее" за последние семь лет.

В общей сложности россиянами в лотерею были выиграны 832 квартиры и 715 загородных домов. Если поселить семьи всех победителей "Жилищной лотереи" вместе, то на карте России мог бы появиться небольшой населённый пункт размером, например, с известный волжский город Мышкин. С разнообразием многоэтажек, окружённых частным сектором из коттеджей и дачных участков.

В ближайшее время к ним может прибавиться ещё один сосед, причём с самой большой жилплощадью. До 11 августа гарантированно будет разыграна элитная трёхкомнатная квартира в Москве. Также победитель получит не менее десяти миллионов рублей подъёмных на обустройство.

Больше всего объектов недвижимости выиграли жители двух крупнейших городов России — Москвы (212) и Санкт-Петербурга (109). На третьем месте — Краснодарский край (81). Четвёртое и пятое место — у Свердловской (49) и Новосибирской (46) областей. Также в десятку самых удачливых вошли Башкортостан, Ставропольский край, Приморский край, Ростовская и Челябинская области. Всего в "Жилищной лотерее" побеждали представители 79 регионов России.

*Учитываются объекты недвижимости, разыгранные в одни руки.