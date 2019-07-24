Россияне выиграли в лотерею целый город

"Столото" решило квартирный вопрос для 1547 жителей страны. Именно столько россиян победили* в "Жилищной лотерее" за последние семь лет.
В общей сложности россиянами в лотерею были выиграны 832 квартиры и 715 загородных домов. Если поселить семьи всех победителей "Жилищной лотереи" вместе, то на карте России мог бы появиться небольшой населённый пункт размером, например, с известный волжский город Мышкин. С разнообразием многоэтажек, окружённых частным сектором из коттеджей и дачных участков.
В ближайшее время к ним может прибавиться ещё один сосед, причём с самой большой жилплощадью. До 11 августа гарантированно будет разыграна элитная трёхкомнатная квартира в Москве. Также победитель получит не менее десяти миллионов рублей подъёмных на обустройство.
Больше всего объектов недвижимости выиграли жители двух крупнейших городов России — Москвы (212) и Санкт-Петербурга (109). На третьем месте — Краснодарский край (81). Четвёртое и пятое место — у Свердловской (49) и Новосибирской (46) областей. Также в десятку самых удачливых вошли Башкортостан, Ставропольский край, Приморский край, Ростовская и Челябинская области. Всего в "Жилищной лотерее" побеждали представители 79 регионов России.
*Учитываются объекты недвижимости, разыгранные в одни руки.