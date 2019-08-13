Как выиграть в лотереи от "Столото"? Отзывы победителей

Сегодня в государственных лотереях, которые распространяются под брендом "Столото", разыгрываются многомиллионные призы. По итогам тиражей каждую неделю в стране появляется около 25 лотерейных миллионеров. Как выиграть в лотереи от "Столото" и войти в число счастливчиков? Есть ли какой-то реальный секрет успеха? Победители уверены, что есть. Они поделились своими рецептами удачи.

"Стал миллионером благодаря "Столото". Отзывы

У Антона Юферова из Томска есть чёткая стратегия по выбору лотерейных билетов. Мужчина считает, что именно она помогла ему выиграть в "Русское лото" 1 000 000 рублей. Удача улыбнулась ему в 1278-м тираже государственной лотереи.

— Покупаю билеты с номерами строго по порядку. Был уверен: среди них обязательно будет выигрышный. Так и случилось, — рассказывает Антон.

Победитель решил попытать удачу в лотерее после того, как узнал, что его знакомый выиграл крупную сумму. И не прогадал.

— Передо мной был реальный человек, а не какой-то незнакомый игрок. Я сначала изучил всю информацию по лотереям на сайте "Столото", а после стал участвовать за компанию с другом, — добавляет победитель.

Выигрыш Антон планирует потратить на ремонт в квартире и на долгожданную поездку в Крым всей семьёй. Также его дочек ждёт дополнительный подарок — какая-нибудь игра.

Другой победитель, Максим Чернов из Крыма, верит, что лотерейная удача может улыбнуться в любой момент. Он просто купил билет на 178-й тираж лотереи "Золотая подкова" — и выиграл загородный дом стоимостью 600 000 рублей. Мужчина вспоминает, что его подвигло на покупку счастливого билета.

— Мы сидели на работе большой компанией, и речь зашла о лотереях. Мы вспомнили нашего земляка, который выиграл почти 20 миллионов рублей. И это реальный человек, который живёт по соседству. Его историю мы видели на сайте "Столото". Я подумал: "Вот бы и мне повезло!" — и купил тот самый билет, — говорит в своём отзыве о "Столото" счастливчик.

Вместо дома мужчина предпочёл деньги. На них он сможет сделать ремонт в квартире и купить бытовую технику той компании, которую раньше не мог себе позволить.

— Обязательно несколько десятков тысяч рублей оставлю на подарок для любимой жены. Она недавно стала чемпионкой по пауэрлифтингу в Южном федеральном округе. Если ей повезёт выиграть всероссийские соревнования, я подготовлю для неё особенный сюрприз, — с гордостью делится Максим.

"Победу принёс билет с сайта "Столото"

А вот Аслану Оздамирову из Чеченской Республики заветные цифры приснились. Уже наяву он отметил их в реальном билете и выиграл 3 426 018 рублей. Мужчина победил в 144107-м тираже лотереи "Рапидо".

— В ночь перед выигрышем мне приснились числа. Всё было так реально, поэтому наутро я подумал, что нужно обязательно поучаствовать в лотерее. Зашёл на сайт "Столото", отметил их в билете — и выиграл суперприз! — улыбается счастливчик. — Я тот самый человек, который выиграл в лотерею миллионы рублей. Теперь я знаю, как выиграть в лотереи от "Столото", это реально.

К слову, Аслан вовсе не экстрасенс. Он обычный директор школы. Да и увлечения его далеки от магии. Например, его любимая игра — настольный теннис.

Аслан не единственный, кто увидел победу во сне. Компанию ему составляет Светлана Ахметзянова из Республики Татарстан. Она тоже стала лотерейным миллионером: в 1278-м тираже "Русского лото" выиграла 1 000 000 рублей.

— Накануне розыгрыша дочке приснилось, как я в красивом месте Москвы пью чай и принимаю поздравления, — рассказала в отзыве о лотереях "Столото" Светлана. — Так и вышло. На оформление выигрыша я приехала в лотерейный центр "Столото" в компании дочери. Здесь меня поздравили с победой и угостили чаем. Прямо как во сне!

На выигранные средства участница лотерей хочет купить квартиру своей дочери, которая давно о ней мечтала. Историю победительницы можно посмотреть на сайте "Столото", где размещены все реальные победители лотереи.

— Не думайте о деньгах. Представьте реальную мечту, которую они исполнят, и, быть может, вам повезёт уже в ближайшем розыгрыше, — поделилась секретом удачи женщина.

"Мне помогли дни рождения близких"

Ответ на вопрос, как выиграть в лотереи от "Столото", знает и Наталья Иванова из Свердловской области. Она стала обладательницей приза в размере 8 132 376 рублей. Женщине повезло в 10264-м тираже лотереи "Гослото" "5 из 36".

По её словам, выиграть ей помогли значимые даты.

— Я зашла в лотерейный киоск и приобрела всего один лотерейный билет. Все отмеченные в нём числа — дни рождения моих домочадцев, — рассказывает Наталья. — Как только проверила результаты розыгрыша тиража, сразу же сообщила семье: "Мы богаты".

Участница лотерей пока точно не знает, куда потратить выигрыш. Поэтому она хочет открыть счёт в банке на несколько миллионов рублей.

— Деньги реально большие, на них даже можно открыть собственную компанию. Поэтому мне нужна пауза. Я такой человек, который принимает решения обдуманно и взвешенно, — аргументирует победительница.

Как видите, единого рецепта, как выиграть в лотереи от "Столото", нет. Кто-то прислушивается к снам, кто-то ищет значимые числа, а кто-то и вовсе покупает билеты на авось. Победителей объединяет только тот факт, что каждый человек, который выиграл в лотерею, верил в реальную победу.