Полный восторг. Пенсионерка из Карелии выиграла квартиру в "Жилищную лотерею"

Трёхкомнатная квартира в московском ЖК бизнес-класса, которая разыгрывалась в "Жилищной лотерее", и 10 миллионов рублей достались пенсионерке из Карелии. Победительница Валентина Пренкова вместе с внучкой Мариной приехала в столицу полюбоваться своим призом.

Выигрыш удивил участницу государственных лотерей. Более 100 квадратных метров с панорамными окнами и роскошной террасой. Женщина взглянула на квартиру и просто ахнула.

— Я в восторге! Такой квартиры ещё никогда не видела. Конечно, для меня одной это очень большая площадь, а вот Марине понравились комнаты. Говорит, в одной можно было бы сделать детскую. Мне же больше всего приглянулась терраса. Я бы здесь устроила цветник, — рассказывает победительница.

Валентина Игнатьевна участвует в лотереях около полутора лет. Первый билет попросила купить внучка.

— Говорит, вдруг выиграешь что-нибудь крупное. Если не выиграешь, то хоть сделаешь благое дело. Лотереи ведь проводятся для развития спорта. И мне понравилось участвовать, — добавляет женщина.

Победительница приобрела заветный билет в магазине "Пятёрочка".

— Я специально пришла в "Пятёрочку" за лотерейным билетом. Заодно и продуктов купила домой. Магазин рядом с домом, и для меня это самый удобный вариант, — улыбается счастливица. — А билет выбрала из середины пачки. Я никогда не смотрю на числа, доверяюсь случаю.

Обычно Валентина Игнатьевна смотрит результаты розыгрышей в газете, но трансляцию самого счастливого для себя тиража увидела по телевизору. Женщина просто проснулась рано и решила вместе с ведущей отмечать выпавшие шары.

— Я зачеркнула все числа в билете, и в этот момент ведущая объявила победителя. Увидела, что победитель из Карелии, но так и не поверила в свой выигрыш. Поэтому побежала к внучке в соседний дом, чтобы она проверила результат в Интернете, — говорит победительница.

Марина помогла проверить билет и даже позвонила в контактный центр "Столото", где подтвердили победу.

— Мы все были в шоке! Честно, сначала не поверили. Думали, вдруг ошибка, нам ведь никогда раньше так крупно не везло. Но теперь мы приехали в выигранную квартиру и поняли, что всё реально, — делится внучка счастливицы.

Жительница Карелии сказала, что отметит свою победу с родственниками.

— Я накрою стол, позову всех родных и отпраздную это событие. Семья ведь у меня большая: три внука и четыре правнука! — рассказывает она.

Вместе с квартирой жительница Карелии выиграла миллионы рублей. Она уже решила, что обязательно исполнит свою давнюю мечту — поедет вместе с родственниками отдыхать на море. А после продолжит покупать лотерейные билеты.

Кстати, победительница вправе забрать выигрыш в денежном эквиваленте. Сумма которого до вычета налогов — 43 000 000 рублей. Напомним, налог на выигрыш в лотерею составляет 13%, а налоговым агентом выступает распространитель государственных лотерей.

— Я продолжу участвовать, вдруг выиграю ещё. Загадывать сумму не буду, но хотелось бы, чтобы повезло не меньше. Всем участникам хочу пожелать удачи, — напутствует счастливица.

Сейчас у Валентины Игнатьевны, как и других участников "Жилищной лотереи", есть шанс выиграть полмиллиарда рублей! Именно такой суперприз разыгрывается в государственной лотерее. Если этот аргумент не убедил участвовать, то добавим, что в сентябрьских тиражах (354–357) выигрывает каждый второй билет.