"Нам нужна была квартира". История победителей лотереи из Тюменской области

В одну реку дважды не войти? Как бы не так! История участия в лотереях семьи Сокуровых доказывает обратное. Они уже дважды становились обладателями крупных выигрышей. Как сейчас живётся счастливчикам?

"Я удачливый и крутой"

Владимир Григорьевич и Александр Сокуровы из Тюменской области благодаря счастливому билету "Жилищной лотереи" стали обладателями квартиры стоимостью 3 500 000 рублей.

— Благодаря отцу мы и победили! Он верил, что выиграет, и это произошло, — делится Александр.

В семье даже распределены лотерейные обязанности. Владимир Григорьевич покупает билеты, а Александр — проверяет их. В очередной раз отец купил билет и передал его сыну, чтобы тот проверил результат в киоске "Столото".

— Я шутя говорил продавцу, что мне нужна квартира или машина. Вы бы видели моё удивлённое лицо, когда продавец сказала, что я и вправду выиграл квартиру, — вспоминает Александр.

Благодаря счастливому билету сбылась мечта Сокуровых — новая квартира в Тюмени. Владимир Григорьевич поделился, что после выигрыша у него началась вторая молодость. Победу в лотерее считает лучшим подарком судьбы к своему 87-летию.

— Я удачливый и крутой. Теперь у меня есть квартира. Может, даже ещё и женюсь, — подмигивая, смеётся мужчина.

Победители считают собственное жильё лучшей инвестицией в будущее.

— После выигрыша мы чувствуем себя самыми счастливыми! Наша мечта о квартире исполнилась, и всё благодаря хобби отца, — говорит Александр.

"Посвящу песню лотереям"

Сокуров-младший переехал в Тюменскую область из Киргизии. Сначала он был сотрудником ГАИ, а потом мужчину пригласили на работу в Администрацию Нефтеюганского района, в комитет по транспорту. Он занимался координацией дорожных управлений. Серьёзные должности победитель совмещал с творчеством. А выйдя на пенсию, он стал руководителем военного ансамбля "Эпизод".

— Ребята подтянутые, симпатичные. После боевых действий в Афганистане решили организовать музыкальную группу и пригласили меня стать их руководителем. Мы исполняем военную патриотку, — делится победитель.

Большинство песен, которые исполняет коллектив Александра, основаны на реальных событиях. Мужчина хочет посвятить одну из композиций государственным лотереям.

— В наших песнях есть и грусть, и ностальгия. Но жизнь продолжается, и мы радуемся каждому мгновению. С того момента как случился выигрыш в лотерею, мы с отцом счастливы. Радость простыми словами не передать. Может, в будущем сочиню об этом четверостишия, — с позитивом рассказывает Александр.

Пока Александр увлекается творчеством, Владимир Григорьевич занимается любимым делом — участвует в лотереях.

— Мне деньги не нужны, мне интересен процесс. Я смотрю трансляции по телевизору, проверяю числа, жду, переживаю, радуюсь, когда выигрываю. Мне очень нравится так проводить время, — говорит Владимир Григорьевич.

Машину и квартиру Сокуровы в лотерею уже выиграли. Они верят, что это не последние их победы.

— Может, ещё и суперприз будет нашим, кто знает, — размышляет Владимир Григорьевич. — Уже не я один хочу поймать удачу. Близкий друг взял с меня пример и тоже начал покупать билеты. Он уже выиграл пять тысяч. То ли ещё будет!

Сейчас у Сокуровых, как и у других участников "Жилищной лотереи", есть шанс выиграть полмиллиарда рублей! Именно такой суперприз разыгрывается в государственной лотерее. А ещё в сентябрьских тиражах (354–357) выигрывает каждый второй билет. Такое событие точно не стоит пропускать.