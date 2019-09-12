Между Мексикой и Панамой: в "Столото" назвали место РФ в рейтинге лотерей

Крупнейший распространитель государственных лотерей "Столото" впервые озвучил цифры по объёму продаж лотерейных билетов в России в сравнении с мировой статистикой. Компания поделилась прогнозами по развитию отрасли и рассказала, почему лотереи в стране находятся в активной фазе роста, представив данные по общей сумме выигрышей, количеству лотерейных миллионеров за пять лет.

По объёму продаж лотерейных билетов наша страна занимает лишь 37-ю строчку мирового рейтинга, соседствуя с Мексикой и Панамой (по данным lafleurs.com, 2018). В тройку лидеров входят США, Китай и Италия. Средние затраты россиянина на покупку лотерейных билетов составили 334 рубля в год, тогда как в США эта сумма достигла 12 511 рублей.

Эксперты видят значительный потенциал развития рынка лотерей России. По данным распространителя, прирост выручки в первом полугодии 2019 года в сравнении с первым полугодием 2018 года составил 23%. Прогноз "Столото" по росту годовой выручки в 2019 году — 22%.

— "Столото" активно работает над развитием лотерейной культуры России. Приятно видеть, что наши усилия приносят ощутимые результаты. Если в 2017 году в лотереях принимало участие 17% населения страны, то в 2018 году эта цифра увеличилась на десять процентных пунктов и продолжает расти. Мы видим интерес к лотереям как к форме досуга, способу с пользой провести время. Миссия государственных лотерей — финансирование социальных программ, направленных на развитие физической культуры и спорта. Целевые отчисления в бюджет РФ от лотерейной деятельности составили 12,5 млрд рублей, и мы стремимся увеличить этот показатель, привлекая новых участников, — отметила Варвара Басанович, операционный директор "Столото".

Что касается распространения лотерей, россияне по-прежнему отдают предпочтение покупке билетов в розничных точках продаж. Однако высокий показатель роста демонстрирует электронная коммерция: в 2018 году 46% билетов было куплено на сайте www.stoloto.ru или через мобильное приложение. Число пользователей онлайн-платформ "Столото" в первом полугодии 2019 года увеличилось на 15% в сравнении с первым полугодием 2018 года и достигло 37,4 млн.

Основываясь на данных продаж за первое полугодие 2019 года, компания озвучила топ-10 регионов страны, где в этот период было продано больше всего лотерейных билетов. Это Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Свердловская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Красноярский край, Челябинская область, Ростовская область, Новосибирская область.

— Примечательно, что интерес к лотереям растёт не только со стороны участников, но и со стороны бизнеса. Одной из ключевых причин роста лотерейного рынка России с уверенностью можно считать цифровую трансформацию "Столото" и выстраивание эффективной ИТ-инфраструктуры. С её помощью участие в государственных лотереях стало удобной и доступной каждому формой досуга. Ещё одним важным фактором роста рынка является маркетинговое сопровождение лотерей и существенное расширение зоны дистрибуции. В первом полугодии 2019 года ещё более 20 сетей федерального и регионального ретейла начали продажи лотерейных билетов, — рассказал Роман Роменский, директор по продажам "Столото".

С ростом участников растёт и количество победителей. С июля 2014 года, когда все лотереи страны стали государственными, в России появилось 3652 лотерейных миллионера. В "Столото" уточняют, что больше всего выигрышных билетов от 1 млн рублей за пять лет пришлось на лотереи "Русское лото" (1336), "Жилищная лотерея" (1283), "Гослото" (394).

В числе рекордных сумм — пять выигрышей свыше 350 млн рублей. При этом крупных побед становится всё больше, только за последние полгода 490 россиян стали обладателями выигрышей от 1 млн рублей.

— Я выиграла 2 миллиона в "Русское лото", — рассказывает победительница государственных лотерей Елена Рахалина. — Купила три билета и потеряла их. Уже было предчувствие, что там выигрыш. Когда нашла билеты, тут же пришла на почту, чтобы проверить результаты. Оператор отделения очень удивлённо стала считать нули. Выигрыш — это очень большая поддержка и финансовая, и моральная. Благодаря ему я смогу построить на своём земельном участке тот дом, о котором мечтала.

А вот другой победитель, Виталий Дегтярёв, выиграл в два раза больше — 4 435 232 рубля.

— Прихожу домой, открываю планшет и вижу эту сумму, — вспоминает мужчина. — Ещё весь выигрыш не потратили. Строим дом. Фундамент был залит ещё семь лет назад, но были финансовые трудности и никак не могли продолжить стройку. И вот благодаря "Столото" мы построим дом. Там будет жить вся моя семья: мы с женой и четверо детей.

В среднем лотерейными миллионерами еженедельно становятся 25 участников. Разыгранный в первом полугодии 2019 года призовой фонд государственных лотерей составил 17,5 млрд рублей, что на 23,47% больше, чем в первом полугодии 2018 года.