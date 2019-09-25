Российский бизнес может включиться в решение проблем защиты животных

Вопрос этики обращения с животными в крупных городах признали одной из проблем, решить которые необходимо в ближайшее время.

Проблема есть

Представители бизнеса, зоозащитных организаций и общественности определили слабые места в сфере контроля и обращения с животными и призвали правительство к совершенствованию законодательной базы, а также к более активному участию бизнеса в таких проектах. Одним из слабых мест была названа реализация принятого федерального закона "Об ответственном обращении с животными".

Председатель правления МРОО "Альянс защитников животных" Юрий Корецкий отметил прогрессивность нового закона, однако указал на отставание в формировании сопутствующей нормативной базы. По его словам, уже сейчас представители властей в регионах призывают отложить вступление закона в силу до 2022 года — и такая задержка неминуемо повлечёт за собой гибель сотен тысяч животных.

В настоящее время в регионах растёт количество госконтрактов, направленных на сокращение численности безнадзорных животных. При том что положения закона "Об ответственном обращении с животными" вступают в силу уже с 1 января 2020 года Юрий Корецкий

По букве закона

Представитель Общественной палаты России Артём Кирьянов разделил беспокойство зоозащитника относительно возможной отсрочки вступления федерального закона в силу. По словам Кирьянова, уже на текущем этапе необходимо доработать подзаконные акты и внести поправки в действующее законодательство. Например, ужесточить ответственность для владельцев домашних животных.

Представитель Агентства стратегических инициатив Анна Петрушина рассказала о разработанном АСИ стандарте обращения с безнадзорными животными. Пилотными регионами для реализации проекта стали Хабаровский и Камчатский края, Нижегородская, Тверская, Ростовская и Калужская области. Однако нерешённых проблем всё ещё хватает.

Представитель Московского общества защиты животных Наталья Лакатош сообщила, что процесс регистрации животных по-прежнему отсутствует, а контроль за деятельностью зоозаводчиков откровенно слаб.

Успех нужно масштабировать

Представитель фонда "Вольное дело" отметил, что в большинстве регионов России отсутствует культура забирать собак с улицы или из приютов. Для того чтобы больше животных смогли найти новый дом, фонд создал сеть приютов "Поводог", где любой желающий сможет выбрать животное и забрать его к себе домой, организует специальные мероприятия для тех посетителей, кто хочет ближе познакомиться с живущими в приюте собаками.

За шесть лет работы сотрудникам приютов "Поводог" удалось устроить в новые семьи более тысячи собак, а пилотный проект "Вольного дела" в Сочи был успешно масштабирован ещё в четырёх регионах — Московской и Иркутской областях, Красноярском крае и Республике Хакасия. Председатель Комитета по экологии Ольга Санарова поделилась примером активной поддержки компанией "Русал" приютов "Поводог". По словам Санаровой, в регионах присутствия "Русал" оказывает волонтёрскую, организационную и финансовую помощь, без которой ни один приют не в состоянии нормально функционировать.