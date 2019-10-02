"Столото" присоединилось к акции "Доброшрифт" в поддержку детей с ДЦП

Бренд "Столото" поддержал проект "Доброшрифт" — на билетах двух государственных лотерей появятся слова с уникальным шрифтом, каждую букву которого написали дети с ДЦП.

Добрый шрифт в лотереях

Шрифт с уникальным дизайном будет использован на билетах 214-го тиража государственной лотереи "6 из 36". Трансляция розыгрыша лотереи "6 из 36" пройдёт 6 октября в 8:20 на НТВ в эфире программы "У нас выигрывают!". Также выпущен специальный тираж моментальных лотерей.

— Российский потребитель пока не делает ставку на бренды с социальной ответственностью при выборе услуг и товаров, но при этом в стране растёт число людей, готовых участвовать в благотворительности. Подобные проекты не только привлекают внимание к конкретной проблеме, но и формируют ситуацию, когда компании создают для клиентов условия для помощи. Это не только про маркетинг, но и про развитие полезных гражданских инициатив, — отмечает лидер проекта, руководитель направления социальных медиа Дирекции по цифровому маркетингу "Столото" Ирина Храпченкова.

Билеты уже поступили в продажу по всей стране. Кроме призывов помочь детям с ДЦП на них размещены слова "Мечта", "Шанс" и "Будущее", исполненные доброшрифтом. Увидеть их смогут миллионы человек, в том числе участники лотереи.

Акция приурочена к Международному дню церебрального паралича, который отмечается каждую первую среду октября. Ежегодно к этому проекту присоединяется всё больше людей и организаций по всему миру.

— Большой бизнес становится всё более социально ответственным, поддерживая те проекты, которые совпадают с его ценностями и стратегиями, — говорит операционный директор "Столото" Варвара Басанович. — Глядя на билеты, нельзя остаться в стороне и безучастно пройти мимо проблем детей с ДЦП. Шрифт действительно добрый, от него веет теплотой. Думаю, каждый, кто возьмёт в руки специальный билет, обязательно захочет сделать что-то полезное. А таких людей — миллионы!

В качестве личной инициативы на протяжении разных лет "Столото" из собственных средств поддерживает спортивные федерации, а также помогает ряду благотворительных фондов. Компания выступала партнёром зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, Универсиады в 2013 году, чемпионата мира по плаванию. Также в разное время поддерживала сборную по бобслею, ассоциации бокса, регби и мини-футбола России. Кроме того, в рамках общей стратегии в области корпоративной социальной ответственности холдинга S8 Capital, в который входит "Столото", на протяжении четырёх лет компания является генеральным партнёром Игр победителей — спортивных соревнований для детей, перенёсших онкологические заболевания. А также и многих других, в том числе непубличных благотворительных проектов и пожертвований.

Кто придумал "Доброшрифт"?

Подопечные фонда "Подарок Ангелу" рисовали буквы в специальных прописях на реабилитационных занятиях. Затем специалисты студии шрифтового дизайна "Паратайп" превратили символы в полноценный шрифт. Возможно, буквы так и остались бы просто детскими рисунками, если бы творческое начинание не поддержали общественные деятели, благотворители и коммерческие компании. Они объединились в рамках акции "Доброшрифт", чтобы вдохновить свою аудиторию на помощь детям с неизлечимым заболеванием. Шрифт приглянулся многим известным брендам, поэтому его можно будет увидеть в рекламе, в магазинах, на сайтах и в соцсетях.

Истории детей, создававших базовые символы шрифта, можно прочитать на сайте доброшрифт.рф. Там же можно скачать сами литеры, купить товары и сделать пожертвования. Все средства, собранные по итогам проекта, поступят в фонд "Подарок Ангелу" и будут направлены на реабилитацию детей с ДЦП и помощь их семьям.

Церебральный паралич считается наиболее частой причиной инвалидности в детском возрасте, в мире почти 17 миллионов человек живут с этим диагнозом. С 2012 года благодаря международным организациям Cerebral Palsy Alliance и United Cerebral Palsy каждую первую среду октября отмечается Международный день церебрального паралича, который призван привлечь внимание к проблемам детей с ДЦП.