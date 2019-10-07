Выигрыш с шестью нолями. История победительницы из Архангельской области

Один счастливый лотерейный билет исполнил сразу несколько желаний Светланы Стражиной. Благодаря выигрышу жительница Котласа Архангельской области купила жильё, отправилась в путешествие на море и сделала подарки близким.

"Купила целый дом"

В декабре 2018 года Светлана Стражина выиграла 1 000 000 рублей в "Русское лото". После победы её жизнь заметно изменилась. В частности, исполнилась давняя мечта, на которую женщина откладывала деньги несколько лет.

— Я копила на свою квартиру. А когда выиграла, поняла, что хочу жильё побольше. И купила целый дом! Выигрыш изменил мою жизнь, — делится победительница.

Светлана с радостью вспоминает историю покупки и проверки билета на удачный для неё тираж.

— Я купила билет в продуктовом магазине спонтанно. Взяла первый попавшийся. Результаты тиража посмотрела в Интернете после эфира. Вы бы видели моё счастливое лицо, когда на экране появились шесть нолей! — вспоминает участница лотерей.

Женщина тут же поделилась своей радостью с близкими.

— С одной стороны, я была счастлива, а с другой — взволнованна. Сразу поехала к дочери. Она перепроверила билет и подтвердила мой выигрыш. Вот это удача! — вспоминает победительница.

Счастливый билет — путёвка в Сочи

Светлана живёт в Архангельской области. Здесь прохладное лето и продолжительная холодная зима. Поэтому после выигрыша женщина отправилась к морю. Её выбор пал на российский курорт — красивый и тёплый город Сочи.

— Я купила дом, а на оставшуюся сумму поехала отдыхать в Краснодарский край. Мне очень хотелось вывезти внука Ванечку погреться на море, — делится любимица фортуны.

Светлана с Иваном отлично провели время на отдыхе. Плавали в море и в бассейнах, гуляли по городу, осматривали местные достопримечательности, посетили парк аттракционов. Также победительница научилась ездить на электросамокате.

"Теперь я чувствую себя удачливой"

Главные желания победительницы исполнились, но она не останавливается на достигнутом.

— Теперь я мечтаю поехать за границу, поэтому продолжаю покупать билеты, — рассказывает Светлана.

Всем участникам советует верить в везение. После выигрыша женщина уверена, что она удачливый человек.

— Многие знакомые не верили, что мне может однажды улыбнуться удача. Но мне повезло! Я с уверенностью заявляю, что я выиграла в лотерею, купила дом, поехала отдыхать на море и порадовала близких подарками. Всё благодаря одному билету, — делится Светлана.

Победительница работает воспитателем в детском саду. В свободное время отдыхает в кругу семьи. Выезжает на природу, помогает дочери в воспитании её детей. Теперь домочадцы с радостью собираются вместе и весело проводят время в просторных комнатах нового коттеджа.

После выигрыша участие в лотереях стало семейной традицией. Теперь дочь Светланы тоже с удовольствием покупает лотерейные билеты. А сама победительница уверена, что удача вновь будет на её стороне, поэтому уже приобрела билет на юбилейный тираж "Русского лото".

Напомним, что в этом году всенародно любимая лотерея "Русское лото" отмечает 25-летие. Трансляция юбилейного тиража состоится 20 октября. Впервые в конце розыгрыша останется один бочонок. Это значит, что вероятность победить составляет 1:1,5, то есть два билета из трёх выигрывают. Настоящий подарок для участников. Кроме того, между всеми победителями будет распределён миллиард рублей*. Спешите испытать свою удачу.

*89-й ход и распределение части накопленного суперприза в размере 1 млрд рублей будут проведены в случае, если накопленный суперприз на начало тиража будет составлять 1 млрд рублей или более и в этом тираже не будет выигрышей в категории "джекпот".