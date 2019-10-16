Мечта о море сбылась. Жизнь победительницы "Русского лото" после выигрыша

Купить бы домик у моря и переехать на юг. Эта мысль не посещала, пожалуй, только жителей тёплых регионов России. Светлана Бунчик из Северной Осетии тоже мечтала о таком, но не верила, что однажды сможет его позволить себе. А потом просто купила лотерейный билет "Русского лото" и выиграла квартиру стоимостью более 2 500 000 рублей. Рассказываем, как теперь живётся лотерейному победителю.

"Обрели свой уютный уголок"

Билет популярной телелотереи Светлане Бунчик подарил её супруг. В повседневных заботах победительница пропустила трансляцию розыгрыша по телевизору. Спустя некоторое время она нашла билет в шкафу и отправилась на почту для проверки результатов. Именно там женщину и обрадовали, что в "Русское лото" она выиграла квартиру.

— Мы, конечно, верили, что однажды выиграем в лотерею. Но, когда на почте узнали о победе, немного растерялись. Будто счастье на нас упало с неба, — говорит победительница.

Светлана взяла приз в денежном эквиваленте, купила дом у моря. Сейчас она делает в нём ремонт.

— Мы нашли очень хорошее жильё. Рано утром слышно, как птички поют, вокруг всё цветёт, рядом море. Уже делаем ремонт. Поставили новые окна и постелили пол. При любой возможности приезжаем сюда всей семьёй на отдых, — делится любимица фортуны.

Жительница Владикавказа рассказала, что ближе к морю её тянул не только приятный климат, но и близкие люди. Её родственники, будучи кубанскими казаками, остались жить в Краснодарском крае.

— Очень люблю Владикавказ, но, когда появляется свободное время, я приезжаю в Краснодарский край к своей сестре. Мне очень хорошо здесь. Поэтому и хотела иметь свой уютный уголок, — делится женщина.

Сестра победительницы Галина очень рада выигрышу Светланы. Теперь они больше времени проводят вместе.

— Сестра очень хотела жить рядом с нами. И вот её мечты материализовались! Для меня это тоже большая радость, — рассуждает Галина.

"Богатая бабушка"

Светлана работает швеёй-мотористкой. Она создаёт мужские и детские пальто. В выходные выезжает с мужем на рыбалку, отправляется на прогулки в горы. Женщина много времени уделяет семье.

— У меня муж, двое детей и четверо внуков, которым уделяю всё внимание. Я богатая мама и бабушка во всех смыслах этого слова, — делится победительница.

Светлана увлекается вышиванием из бисера. Самое красивое произведение планирует повесить на видное место в гостиной нового дома. А ещё у женщины накопилось так много картин, что рукодельница думает организовать выставку своих работ.

Если победительница выиграет в лотерею ещё раз, она сможет не просто организовать выставку, а обустроить целый выставочный зал с постоянной экспозицией. Юбилейный тираж "Русского лото" она точно не пропустит. К своему 25-летию телелотерея подготовила праздничный тираж, в котором выигрывают два билета из трёх*. В конце розыгрыша в мешке останется всего один бочонок. Такого в истории государственных лотерей ещё не было. Между всеми победителями будет распределён целый миллиард рублей**! Самое время испытать свою удачу.

* Фраза "выигрывают два билета из трёх" означает, что рассчитанная математическим путём вероятность совпадения 30 чисел билета до 89-го хода включительно (при общем количестве чисел в билете, равном 30, и общем количестве бочонков в мешке, равном 90) составляет 1 к 1,5.