"Столото" запустило проект во "ВКонтакте" с чат-ботом и новыми стикерами

Крупнейший распространитель государственных лотерей в России "Столото" запустил специальный проект во "ВКонтакте". Пользователи соцсети смогут приобрести лотерейные билеты, задать вопросы умному чат-боту, а также получить набор стикеров "Столимонов" с новым персонажем — маскотом.

За первое полугодие 2019 года российские лотереи увеличили продажи в цифровых каналах на 53,7%. Основной вклад в этот рост обеспечивает молодёжь — люди до 35 лет, использующие мобильный интернет. За последний год аудитория в этом сегменте выросла до 46%. При этом наибольшей точкой роста остаётся сегмент до 25 лет, который, по данным исследования IGT, находит лотерею устаревшим способом для развлечения, а способ её продвижения — скучным и оторванным от реальной жизни.

Именно поэтому было принято решение о запуске специального проекта во "ВКонтакте". Приурочено это событие к 25-летию старейшей телелотереи "Русское лото". Сейчас чат-бот работает на всех платформах социальной сети: основной и мобильной версиях сайта, а также в мобильных приложениях на iOS и Android.

— Наша стратегия по омоложению аудитории в лотерейном бизнесе, заявленная год назад, показала свою эффективность. Нам удалось заметно увеличить прибыль компании год к году за счёт этого сегмента, — комментирует директор по цифровому маркетингу S8 Capital Альберт Усманов. — Последние отраслевые исследования показывают, что выход на более молодую аудиторию должен строиться иначе. В рамках этого проекта мы рассчитываем проверить эту гипотезу и привлечь не менее 80 тысяч новых участников государственных лотерей за три месяца.

Пользователи смогут приобрести билеты на знаковые тиражи государственных лотерей, узнать подробнее о правилах лотерей и проверить свои билеты у чат-бота "Столото" в соцсети. Бот также сможет рассказать, как получить новые уникальные стикеры и напомнит о новых розыгрышах.

Для получения первых восьми брендированных стикеров из набора пользователям потребуется подписаться на чат-бот в официальном сообществе "Столото" во "ВКонтакте". Для подписки пользователям необходимо подтвердить, что им исполнилось 18 лет.

Полный набор стикеров смогут получить те участники, которые не менее четырёх раз приобретут билеты на распределительный или новогодний тираж "Русского лото" в официальном чат-боте "Столото" в социальной сети "ВКонтакте". Сделать это можно до 11:00 1 января 2020 года.

"Столото" ищет разные способы приобщения молодёжи к лотерейной культуре. Например, ранее сообщалось об интеграции бренда на EPICENTER, а также успешного привлечения аудитории из социальной сети TikTok.

Среди победителей государственных лотерей уже довольно много молодёжи. Например, студентка из Подмосковья Зарина Аллоярова выиграла в 1237-м тираже "Русского лото" 1 000 000 рублей. Свой выигрыш девушка направила на собственное образование.

Участвуя в государственных лотереях, молодые люди могут выиграть не только миллионы, но и миллиард рублей. Именно такая сумма по итогам новогоднего тиража "Русского лото" может достаться в одни руки. На месте первого в России лотерейного миллиардера может оказаться любой участник, в том числе и пользователь социальной сети "ВКонтакте", который с помощью чат-бота приобретёт билеты на новогодний тираж "Русского лото".