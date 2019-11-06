Двойная удача. Кто выиграл в российские лотереи несколько раз

Новость об американце, который за полтора года дважды выиграл в моментальную лотерею по 1 000 000 долларов, вызвала широкий резонанс в СМИ. История, когда один участник несколько раз выигрывает крупную сумму, действительно удивительная, но не уникальная. Среди победителей государственных лотерей в России тоже немало таких счастливчиков.

Например, Вадим Шаповаленко из Майкопа в марте 2019 года выиграл в "Гослото "5 из 36" 5 746 656 рублей. А через полгода в октябре стал обладателем 1 736 090 рублей. Второй раз ему повезло в лотерее "Дуэль".

— Во второй раз я почувствовал, что нужно ловить удачу за хвост. Без раздумий зашёл на сайт "Столото" и купил билет. Попивая чай, я ждал СМС-оповещения о выигрыше, и оно пришло! — говорит Вадим.

Дайвер из Калининграда Антон С. с разницей в два месяца выиграл более трёх с половиной миллионов рублей. Удачу мужчине принесла лотерея "Гослото "5 из 36". Первый раз ему досталась сумма в 3 812 532 рубля, во второй раз — 3 580 332 рубля.

— После первого выигрыша я продолжал участвовать в "Гослото "5 из 36". Решил, что в этой лотерее мне везёт больше всего. И не ошибся, — рассказывает Антон. — Помню, как купил билет, пошёл в кафе с друзьями и увидел СМС от "Столото". Хитро улыбнулся и подумал, неужели я снова выиграл. Сам у себя спрашивал — так бывает?!

Владимир Атаманенко из Санкт-Петербурга дважды за год выиграл в "Русское лото". В феврале он купил билет и выиграл автомобиль стоимостью 900 000 рублей. А буквально через полгода он снова стал победителем — выиграл дачный участок стоимостью 500 000 рублей.

— Зачастую у того, кто ждёт, мечты не исполняются. Удача приходит к нам неожиданно! Я совсем не ожидал так скоро снова выиграть крупный приз, но мне повезло, — делится эмоциями Владимир.

И это только те участники, которые выиграли в лотерею дважды за короткий срок. Среди победителей часто встречаются те, кому повезло выиграть в лотерею ещё в советское время автомобиль или бытовую технику.