За 7 лет в "Жилищной лотерее" разыграли более 2900 объектов недвижимости

В праздничном 366-м тираже лотереи планируют разыграть не менее десяти двухкомнатных квартир.

"Жилищная лотерея", которая исполнила мечты миллионов россиян о собственном доме, отмечает свой седьмой день рождения. В честь этого события состоится праздничный 366-й тираж, в нём будет разыграно десять двухкомнатных квартир. Суперприз составит миллиард рублей! Настоящий подарок для участников.

Стать обладателем недвижимости от государственной лотереи можно не только в праздники. Каждую неделю разыгрываются квартиры, загородные дома, дачные участки, коттеджи и тысячи денежных призов.

За семь лет в "Жилищной лотерее" разыграли более 2900 объектов недвижимости, из которых 1477 — квартиры. Всего выигрышными оказались 56,5 миллиона билетов. Сумма выигрышей по ним составила 9,5 миллиарда рублей.

Квартиры и коттеджи стоимостью более 1 000 000 рублей только за последний год выиграл 271 билет. Больше всего таких выигрышей досталось жителям Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, республик Башкортостан и Татарстан, а также Новосибирской и Челябинской областей.

— Нужно понимать, что больше всего победителей в тех регионах, где чаще участвуют в лотереях, — комментирует операционный директор "Столото" Варвара Басанович. — Лотерея тем и интересна, что победителем может стать абсолютно любой участник от Калининграда до Камчатки. Например, в этом году самой крупной победительницей в "Жилищной лотерее" стала пенсионерка из Кондопоги, маленького городка в Республике Карелия.

Напомним, что в августе была разыграна трёхкомнатная квартира в московском жилом комплексе бизнес-класса, а также десять миллионов рублей на её обустройство. Более 100 квадратных метров с просторной террасой достались Валентине Пренковой.