Лотерея в гипермаркете: "О’кей" и "Столото" стали партнёрами

Российская розничная сеть по торговле продуктами питания "О’кей" и крупнейший распространитель государственных лотерей "Столото" стали партнёрами. В 78 гипермаркетах сети открыта продажа шести лотерей.

Партнёрство компаний началось с беспрецедентной акции. Все покупатели магазинов "О’кей" вместе с билетом "Русского лото" на 1316-й тираж получат купон на скидку в размере 150 рублей. То есть с подарками останутся все, даже те, чьи билеты окажутся без выигрыша.

Акция приурочена к розыгрышу новогоднего миллиарда в "Русском лото", который пройдёт в прямом эфире 1 января 2020 года. По итогам розыгрыша в стране может появиться первый лотерейный миллиардер. Чтобы получить купон на скидку, необходимо до 31 декабря приобрести билет 1316-го тиража "Русского лото" в гипермаркете "О’кей". Воспользоваться купоном можно будет с 2 по 31 января в любом гипермаркете сети.

— Гипермаркеты — новый формат для продажи государственных лотерей. Реализация в них лотерейных билетов подразумевает построение новых бизнес-процессов и требует доработки всех учётных систем. Не менее важный фактор этого запуска — привлечение новых участников государственных лотерей и работа по развитию лотерейной культуры в стране, — поясняет директор по продажам "Столото" Роман Роменский.

Кроме "Русского лото" в гипермаркетах "О’кей" также можно приобрести билеты "Жилищной лотереи", "Золотой подковы", "Гослото "5 из 36", "Гослото "6 из 45", "Гослото "7 из 49". Государственные лотереи будут представлены во всех 78 гипермаркетах "О’кей" по всей стране.