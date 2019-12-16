Выиграть марафон или миллиард. Топ-10 нестандартных развлечений для этой зимы

Многие тщательно продумывают планы на Новый год и совсем забывают, что на этом зима не заканчивается. Чтобы холода не стали помехой хорошему настроению, мы приготовили чек-лист с активностями для всей семьи. С ним ваша зима точно станет незабываемой.

1. Покататься на велосипеде

Велосипед — не зимнее развлечение? Как бы не так! В московском парке "Сокольники" можно будет прокатиться по сугробам на специальном велосипеде с лыжами вместо переднего колеса. Вместо заднего, кстати, установлены гусеницы.

2. Пробежаться в костюме Деда Мороза

Почему бы не завершить этот год на спортивной ноте? Отправляйтесь в Санкт-Петербург на яркий забег Дедов Морозов 21 декабря. Костюм выдадут в стартовом наборе. С физической нагрузкой справятся все — дистанция всего 2500 метров.

А на следующий день, 22 декабря, новоявленные Деды Морозы смогут пробежаться по Москве. Забег, кстати, благотворительный.

3. Стать миллиардером

Согласитесь, так эта зима точно запомнится на всю жизнь. И это не новогодняя сказка, а возможная реальность. 1 января в лотерее "Русское лото" разыграют миллиард рублей. С вероятностью более 60% эта сумма достанется одному победителю. Кто станет первым лотерейным миллиардером, узнаем в прямом эфире телеканала НТВ.

Поэтому собирайте всю семью, раздайте каждому по заранее купленному билету и следите за розыгрышем. Помимо миллиарда будут разыграны 100 призов по 1 000 000 рублей. Розыгрыш пройдёт до 88-го хода, а значит, выигрывает каждый второй билет. Яркие эмоции и новогоднее настроение гарантированы!

4. Совершить речную прогулку

Ещё одно развлечение, которое привыкли видеть больше летом. Однако зимой тоже есть своя романтика: придётся прижиматься друг к другу ближе, чтобы согреться. Хотя организаторы обещают тепло: кабинки катеров закрыты и отапливаются. А ещё в дополнение к красивому виду прилагается обед или ужин.

5. Поплавать на улице

И для этого вовсе не нужно быть моржом. В "Лужниках" и "Чайке" работает открытый бассейн с подогревом. Температура воды — 29 градусов. Попробуйте поймать момент, когда будет идти снег. Обещаем, это будет сказочное зрелище.

6. Встать на лыжи

Развлечение для всей семьи, которое ещё и улучшает физическую форму. Дорожки для пробежек на лыжах будут практически во всех крупных московских парках. Остаётся только дождаться снега.

7. Посетить большой и маленький Кремль

Мини-версию Московского Кремля уже разместили на Киевском вокзале. Говорят, светящаяся инсталляция очень фотогенична. И это обязательно нужно проверить!

8. Посмотреть новый сериал

Этой зимой выйдет много интересных новинок в мире сериалов. Например, долгожданная экранизация серии книг "Ведьмак" в одноимённом фэнтезийном сериале от Netflix стартует 20 декабря. А 16 января выйдет первая серия трагикомедии "Всё будет хорошо".

9. Выучить зимний рецепт

Вы знали, что существует более 100 рецептов салата оливье? А что селёдку под шубой можно подать в виде рулетиков? Если нет, то самое время выучить новый рецепт! Возьмите на заметку такие зимние блюда, как имбирные пряники, бефстроганов и ароматный глинтвейн.

10. Посетить хоккейный матч

Предлагаем этой зимой сходить на хоккейный матч, где не нужно будет кричать: "Шайбу!" Чемпионат России по хоккею с мячом уже стартовал. Первый этап соревнований продлится до 27 февраля.