Миллиарды от "Русского лото". Тонкости новогоднего розыгрыша

До розыгрыша новогоднего тиража "Русского лото" остаются считаные дни. 1 января вся страна узнает, кому достанется главный приз — миллиард рублей. Помимо этой грандиозной суммы будет разыграно множество других денежных призов. Призовой фонд тиража уже почти достиг 3 миллиардов рублей. Объясняем подробно про эти миллиарды и что можно выиграть в праздничном розыгрыше.

Что такое призовой фонд

Перед началом розыгрыша каждой лотереи рассчитывается призовой фонд. Та сумма, которая будет разыгрываться именно в этом тираже. Посчитать её можно только после закрытия продаж, когда становится известно количество проданных билетов. По правилам "Русского лото" в призовой фонд уходит 50% от стоимости каждого билета.

После того как всё подсчитано, происходит распределение призового фонда по категориям выигрышей.

Если говорить о новогоднем тираже "Русского лото", то сейчас призовой фонд новогоднего тиража почти достиг трёх миллиардов рублей. Эта сумма включает фактический призовой фонд, то есть 50% от проданных билетов, а также накопленный джекпот.

Новогодний миллиард

В новогоднем тираже "Русского лото" будет гарантированно разыгран 1 миллиард рублей. Он достанется тому, у кого раньше других все пятнадцать чисел одного из двух игровых полей билета (верхнего или нижнего) совпадут с номерами бочонков, извлечённых из мешка. Проще говоря, чтобы выиграть новогодний миллиард, нужно быстрее всех зачеркнуть все числа в одном из полей.

Напомним, что в прошлом году миллиард разделили двое победителей. Две семьи из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга выиграли по 500 000 000 рублей.

Миллиард рублей будет сформирован из накопленного джекпота и приза второго тура. Сумма приза второго тура будет равна той сумме, которой недостаточно до миллиарда. Например, джекпот к началу новогоднего тиража составит 800 миллионов, значит, приз второго тура будет 200 миллионов, итого выигрыш — 1 миллиард.

А ещё помимо этой суммы будут разыграны от 100 призов по миллиону рублей и другие денежные призы. Розыгрыш пройдёт до 88-го хода, в конце останется два бочонка. Это значит, победителей будет много. Спешите испытать свою удачу, пока место главного победителя — первого лотерейного миллиардера — ещё свободно.