Как билет за 100 рублей исполнил мечту жительницы Марий Эл

Жительница Республики Марий Эл Светлана Петрова давно мечтала о новом автомобиле. Её желание исполнилось благодаря лотерейному билету "Русского лото".

Тест-драйв нового автомобиля

Всё началось с того, что Светлана просто купила сторублёвый лотерейный билет. Она не поверила своим глазам, когда узнала, что выиграла в "Русское лото" загородный дом стоимостью 900 000 рублей. Но приз предпочла забрать деньгами. Светлана, как её супруг Дмитрий и сын Дамир, очень нуждалась в новом автомобиле.

— У нас была машина, но она уже барахлила. Мы давно хотели её заменить на более просторную. Поэтому выигрыш потратили на покупку семейного авто, — делится победительница.

Дамир с отцом долго изучали марки и модели. В итоге выбор пал на отечественного производителя.

— Да, я бредил мыслью о новой крутой машине. Спасибо маме, что исполнила мечту, — говорит сын победительницы.

В новом седане Петровых все характеристики лучше, чем в прежнем автомобиле: дизайн, объём двигателя, качественная аудиосистема с чувствительной антенной, современный интерьер.

— Нам комфортно в ней. Все критерии отбора удовлетворены, — с улыбкой делится Дмитрий.

Теперь семья часто выезжает из родной деревни в соседние города.

— Далеко на нашей старенькой малютке не уедешь. А на новой катаемся с ветерком, — воодушевлённо говорит Светлана.

Чтобы отпраздновать приобретение и обкатать автомобиль, семья отправилась на экскурсию в Йошкар-Олу, где заодно и родственников навестила.

"Редко, но метко"

Светлана призналась, что участвует в лотереях чуть больше года. За это время она купила всего пять билетов.

— Я нечасто покупала лотерейные билеты. Редко, но метко, как говорится, — шутит победительница.

Однажды участница выиграла в лотерею 115 рублей и на эти деньги купила другой билет. Он-то и принёс ей удачу.

— В день тиража была Пасха. Я пошла за куличами, поэтому забыла про розыгрыш, — вспоминает счастливица.

А Дмитрий помнил про купленный билет и включил телевизор. Когда ведущий сообщил о победителе из Республики Марий Эл, супруг сразу понял, что жена выиграла.

— Муж позвонил и радостно закричал, что выиграл билет из нашей республики. Я и не думала, что окажусь победительницей. Вечером проверила билет в Интернете и увидела выигрыш. Честно? Я была в шоке, — вспоминает обладательница приза.

Марийские традиции

Петровы — марийцы. Они чтят свои корни. Любимый национальный праздник Светланы — Петров день. Он ассоциируется у победительницы с рождением первенца. По семейному обычаю в этот день Светлана накрывает стол с национальными блюдами, а к вечеру в доме собираются гости.

Супруги живут в частном секторе. Глава семьи — мастер на все руки. В свободное время охотно занимается благоустройством жилья. А Светлана тем временем увлекается вышиванием традиционных марийских платьев тувыр, платков и фартуков.

Светлана и Дмитрий теперь уже вместе участвуют в лотереях. Их новая цель — выиграть самый большой приз государственных лотерей. Как раз в новогоднем тираже "Русского лото" в прямом эфире будет гарантированно разыгран миллиард рублей.

По итогам розыгрыша в стране может появиться первый лотерейный миллиардер. Кроме того, будут разыграны миллионы других призов. Выигрывает каждый второй билет. Петровы надеются, что им повезёт и в этот раз.