Как билет за 100 рублей исполнил мечту жительницы Марий Эл
Фото © "Столото"
Жительница Республики Марий Эл Светлана Петрова давно мечтала о новом автомобиле. Её желание исполнилось благодаря лотерейному билету "Русского лото".
Тест-драйв нового автомобиля
Всё началось с того, что Светлана просто купила сторублёвый лотерейный билет. Она не поверила своим глазам, когда узнала, что выиграла в "Русское лото" загородный дом стоимостью 900 000 рублей. Но приз предпочла забрать деньгами. Светлана, как её супруг Дмитрий и сын Дамир, очень нуждалась в новом автомобиле.
— У нас была машина, но она уже барахлила. Мы давно хотели её заменить на более просторную. Поэтому выигрыш потратили на покупку семейного авто, — делится победительница.
Дамир с отцом долго изучали марки и модели. В итоге выбор пал на отечественного производителя.
— Да, я бредил мыслью о новой крутой машине. Спасибо маме, что исполнила мечту, — говорит сын победительницы.
В новом седане Петровых все характеристики лучше, чем в прежнем автомобиле: дизайн, объём двигателя, качественная аудиосистема с чувствительной антенной, современный интерьер.
— Нам комфортно в ней. Все критерии отбора удовлетворены, — с улыбкой делится Дмитрий.
Теперь семья часто выезжает из родной деревни в соседние города.
— Далеко на нашей старенькой малютке не уедешь. А на новой катаемся с ветерком, — воодушевлённо говорит Светлана.
Чтобы отпраздновать приобретение и обкатать автомобиль, семья отправилась на экскурсию в Йошкар-Олу, где заодно и родственников навестила.
"Редко, но метко"
Светлана призналась, что участвует в лотереях чуть больше года. За это время она купила всего пять билетов.
— Я нечасто покупала лотерейные билеты. Редко, но метко, как говорится, — шутит победительница.
Однажды участница выиграла в лотерею 115 рублей и на эти деньги купила другой билет. Он-то и принёс ей удачу.
— В день тиража была Пасха. Я пошла за куличами, поэтому забыла про розыгрыш, — вспоминает счастливица.
А Дмитрий помнил про купленный билет и включил телевизор. Когда ведущий сообщил о победителе из Республики Марий Эл, супруг сразу понял, что жена выиграла.
— Муж позвонил и радостно закричал, что выиграл билет из нашей республики. Я и не думала, что окажусь победительницей. Вечером проверила билет в Интернете и увидела выигрыш. Честно? Я была в шоке, — вспоминает обладательница приза.
Марийские традиции
Петровы — марийцы. Они чтят свои корни. Любимый национальный праздник Светланы — Петров день. Он ассоциируется у победительницы с рождением первенца. По семейному обычаю в этот день Светлана накрывает стол с национальными блюдами, а к вечеру в доме собираются гости.
Супруги живут в частном секторе. Глава семьи — мастер на все руки. В свободное время охотно занимается благоустройством жилья. А Светлана тем временем увлекается вышиванием традиционных марийских платьев тувыр, платков и фартуков.
Светлана и Дмитрий теперь уже вместе участвуют в лотереях. Их новая цель — выиграть самый большой приз государственных лотерей. Как раз в новогоднем тираже "Русского лото" в прямом эфире будет гарантированно разыгран миллиард рублей.
По итогам розыгрыша в стране может появиться первый лотерейный миллиардер. Кроме того, будут разыграны миллионы других призов. Выигрывает каждый второй билет. Петровы надеются, что им повезёт и в этот раз.
- Популярные
- По времени