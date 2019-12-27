Как создать новогоднее настроение без курантов и оливье

Не все смогут отпраздновать Новый год рядом с близкими под бой курантов. Кому-то придётся работать, кто-то будет в командировке вдали от родных, а кто-то и вовсе в поезде или самолёте. Но это не повод расстраиваться, ведь новогоднее настроение можно будет вернуть первого января. Вот несколько способов, как это сделать.

Собраться с друзьями у телевизора

В первый день нового года пройдёт традиционный праздничный тираж "Русского лото", в котором будет разыгран миллиард рублей. С большой вероятностью он достанется одному победителю. Определять счастливчика будут в прямом эфире на телеканале НТВ. Причём это будет не просто розыгрыш, а настоящее новогоднее шоу с ёлкой, песнями и удивительными историями от лотерейных победителей прошлых тиражей.

Поэтому предлагаем собрать дома друзей и родственников за праздничным столом, включить телевизор в 15:30 и ещё раз отметить Новый год в компании "Русского лото". Не забудьте купить билеты на 1316-й тираж. Возможно, именно вам выпадет честь стать первым лотерейным миллиардером в России.

И это не все сюрпризы: во время тиража также будет разыграно 100 призов по миллиону рублей. Победителей будет много: розыгрыш пройдёт до 88-го хода, а это значит, что выигрывает каждый второй билет. То есть тысячи участников смогут поймать первую победу в новом году.

Устроить день активностей

Новый год — это прежде всего зимний праздник. И лучше всего его отпраздновать с зимними видами спорта. Собирайте всю семью и отправляйтесь в путешествие по зимним забавам. Например, сходите на главный каток Москвы на Красной площади. А в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" можно научиться кёрлингу и сноубордингу — площадки на Школьной улице и Новом Арбате.

На Манежной площади можно принять участие в кулинарном и художественном мастер-классах. А на Тверском бульваре присоединяйтесь к квесту "Путешествие в Рождество". Впечатлений хватит на год вперёд.

Прогуляться по пустому городу

А ещё Новый год — это красочные украшения. Лучше всего ими наслаждаться 1 января вдали от суеты. Советуем посвятить этот день себе. Приятно будет проснуться рано утром и пройтись по пустому городу, по одному из парков или скверов, заглянуть на центральную площадь, что может быть лучше?

Обязательно сделайте фото на память. Ведь именно для этого каждый год стараются декораторы, украшающие улицы города. В Москве не забудьте посетить главную ёлку — 20-метровую красавицу уже поставили на Манежной площади. У Киевского вокзала фотозоной служат светящиеся арки, фигуры оленей и мини-Кремль.

Начать год с новой привычки

Новогоднее настроение — это не только мандарины и оливье, но и вдохновение на весь будущий год. 1 января — самое время начать новую жизнь! Сколько людей дают себе подобное обещание в канун Нового года? Возможно, пора его выполнить?

Начать стоит с избавления от ненужных вещей. Решите, что из накопленного вы хотите взять с собой в новую жизнь, а что — оставить в прошлом. Включите новогодний плейлист и разберите свой гардероб, все ящики и шкафы. Кстати, во время уборки вас точно посетит приятное чувство ностальгии — найденные фотоальбомы и вещи, которые были на вас в знаковые моменты жизни, точно унесут вас в мечты и тёплые воспоминания.

Советуем обзавестись новой привычкой — делать зарядку по утрам, пить свежевыжатый сок, звонить родителям каждый день, каждую неделю читать новую книгу. В любом случае у вас всегда есть шанс изменить если не жизнь полностью, то хотя бы начало 2020 года!

И помните: новогодняя ночь — это всего лишь символ, а настоящий праздник вы создаёте сами. Каждый день. С наступающим вас!