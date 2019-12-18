"Совкомбанк" стал банком года по версии премии "Финансовая элита России — 2019"

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Фото © Пресс-служба ПАО "Совкомбанк"

17 декабря состоялась торжественная церемония вручения XV юбилейной премии "Финансовая элита России", "Совкомбанк" стал лауреатом в номинации Гран-при "Банк года".

В 2019 году "Совкомбанк" достиг рекордных показателей в нескольких направлениях бизнеса, активы банка превысили один триллион рублей. Три международных рейтинговых агентства и одно российское одновременно повысили кредитные рейтинги банка.

В число инвесторов кредитной организации вошли такие значимые международные институты, как Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Российско-японский инвестиционный фонд, а также ряд ближневосточных суверенных фондов.

В течение всего года количество выданных карт рассрочки "Халва", флагманского продукта банка, непреклонно росло и уже превысило 4 млн. Банк успешно дебютировал на международном рынке с выпуском субординированных еврооблигаций на 300 млн долларов.

"Совкомбанк" стал первым среди российских банков, кто поддержал международную программу ООН, подписав принципы по ответственной банковской деятельности.

Благодарим экспертный совет премии за такую высокую оценку — Гран-при вручается за лидирующие позиции по ключевым показателям деятельности компании, отметил руководитель департамента рассрочек "Халва" "Совкомбанка" Александр Дворский.

Александр Дворский также добавил, что "карта рассрочки "Халва" во многом повлияла на финансовые результаты банка в этом году. Мы продолжим активно развивать её как продукт, оказывающий синергетический эффект на другие предложения банка, что станет одним из ключевых конкурентных преимуществ в будущем".

Автор:
ЯС
Ярослав Солонин
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