"Совкомбанк" стал банком года по версии премии "Финансовая элита России — 2019"

17 декабря состоялась торжественная церемония вручения XV юбилейной премии "Финансовая элита России", "Совкомбанк" стал лауреатом в номинации Гран-при "Банк года".

В 2019 году "Совкомбанк" достиг рекордных показателей в нескольких направлениях бизнеса, активы банка превысили один триллион рублей. Три международных рейтинговых агентства и одно российское одновременно повысили кредитные рейтинги банка.

В число инвесторов кредитной организации вошли такие значимые международные институты, как Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Российско-японский инвестиционный фонд, а также ряд ближневосточных суверенных фондов.

В течение всего года количество выданных карт рассрочки "Халва", флагманского продукта банка, непреклонно росло и уже превысило 4 млн. Банк успешно дебютировал на международном рынке с выпуском субординированных еврооблигаций на 300 млн долларов.

"Совкомбанк" стал первым среди российских банков, кто поддержал международную программу ООН, подписав принципы по ответственной банковской деятельности.

— Благодарим экспертный совет премии за такую высокую оценку — Гран-при вручается за лидирующие позиции по ключевым показателям деятельности компании, — отметил руководитель департамента рассрочек "Халва" "Совкомбанка" Александр Дворский.

Александр Дворский также добавил, что "карта рассрочки "Халва" во многом повлияла на финансовые результаты банка в этом году. Мы продолжим активно развивать её как продукт, оказывающий синергетический эффект на другие предложения банка, что станет одним из ключевых конкурентных преимуществ в будущем".