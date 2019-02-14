Запах фейка. Как не нарваться на фальшивые духи

Проблема фальшивых духов становится всё более актуальной перед весенними праздниками. А производители парфюма заявляют, что духи и туалетная вода скоро могут исчезнуть с полок магазинов. Как не купить фальшивку и выбрать оригинальный аромат сейчас?

Производители парфюмерии с марта 2019 года начнут добровольно маркировать свою продукцию. На упаковки духов будут наноситься специальные наклейки с цифровым криптокодом. Обязательной маркировка для отечественных и импортных брендов станет с 1 декабря.

Российские и иностранные производители парфюма должны будут установить аппараты для маркировки. Поскольку на новое оборудование каждому производителю придётся выложить порядка 30 млн рублей, то эксперты считают, что часть российских компаний закроется, поставки из зарубежных стран на некоторое время приостановятся, считает исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова.

Как выбрать настоящий парфюм?

Только в проверенных магазинах Киоски возле метро, подвальные магазины и ларьки на рынках никогда не продадут вам оригинальный парфюм. Фото © РИА Новости/Илья Питалев

Крупные торговые сети обычно дорожат своей репутацией, поэтому в большинстве случаев им можно доверять. Но и в известных магазинах лучше присмотреться к упаковке и штрихкоду.

Шов целлофана Реплики известных брендов оборачивают в целлофан, а шов склеивают. Настоящие производители делают шов термометодом — без клея. Фото © L!FE

Соединение целлофановых обёрток настоящих духов всегда идеально ровное, сверху или снизу на него приклеивается круглый штамп. Те, кто изготавливает поддельные ароматы, как правило, с этими тонкостями не заморачивается.

Штрихкод Французские ароматы разливают во Франции, а немецкие — в Германии. Поэтому штрихкод должен совпадать со страной-производителем. Фото © L!FE

Духи, произведённые в Италии, должны быть со штрихкодом, который начинается с цифр 80–83, во Франции — 30–37, в Испании — 84, в Германии — 400–440.

Данные о товаре На упаковке должны быть указаны состав парфюма, страна-изготовитель, импортёр, объём продукта. Фото © Flickr/Smeikx

Если покупаете Chanel, к примеру, то изготовителем не может быть российский завод. А в качестве импортёра могут быть указаны юридические лица, зарегистрированные в России или Таможенном союзе ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия).

Хороший каркас Покупая духи, смело трясите коробочку. Бутылёк внутри не должен болтаться, а должен быть закреплён картоном или пластиком. Фото © L!FE

Фейковые производители часто экономят на упаковке, поэтому картонный каркас внутри коробки делают тонким "для вида" или не делают вообще. Из-за этого бутылёк с парфюмом легко перемещается внутри упаковки. Так быть не должно.