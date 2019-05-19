Влюблённые посмеялись над близкими, оформив свадебные приглашения в стиле 80-х

Роуз Коллинз и её жених Джон Мартин из штата Индиана идеально подходят друг другу. Влюблённые имеют хорошее чувство юмора и любят розыгрыши, поэтому их свадебные приглашения просто не могли получиться серьёзными.

Роуз сама сделала предложение Джону спустя три года отношений, и он с радостью согласился. А потом девушка увидела на Reddit фото чьих-то родителей, сделанные ещё в 1980-е годы, и у неё появилась потрясающая идея.

Пара как раз собиралась навестить своего друга-фотографа Мэтта во Флориде. Роуз рассказала ему, что они с Джоном хотят сделать как можно более неловкие и уродливые фотографии в стиле 80-х — такие, за которые всем в наше время стыдно. И друг поддержал их безумную идею.

В результате родные и друзья пары получили свадебные приглашения с фотографиями, на которых Роуз и Джон предстали в огромных старомодных очках и странных париках. Свадьба намечена на июль 2021 года.

Но влюблённые предлагают уже сейчас считать это приглашение гарантией безопасности для знакомых. Роуз и Джон нашли друг друга, а значит, можно больше не бояться, что чей-то брат станет встречаться "с той странной девушкой".