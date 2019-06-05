Виртуальное гражданство. Каким будет российский электронный паспорт

В конце лета россиянам пообещали показать новые паспорта. Два вида пластиковых удостоверений дорабатывают в правительстве. В проекте карты с чипом или без. Первый вариант дороже для бюджета, но якобы безопаснее для пользователей. Многие страны сменили бумажные корочки внутренних документов на пластиковые карточки. Но есть и те, кто отказался. Какие преимущества и недостатки нашлись в проекте.

Так выглядел новый российский паспорт в начале разработки в 2015 году. Фото, ФИО, место, дата рождения. Срок годности карты 10 лет Фото © Координационный Комитет против внедрения Универсальной электронной карты (УЭК) На обратной стороне карты данные СНИЛС и ИНН, электронная фотография и данные о родителях для граждан до 18 лет Фото © Public Domain Карта напоминает американский passport card. Их выдают с 2007 года. Хотя основной внутренний документ США — водительские права Фото © Wikipedia В Эстонии id-карта с 2002 года. Хранение всех данных в электронном виде снижает бумажную волокиту и позволяет избежать очередей Фото © Wikipedia В Малайзии MyID существует с 2001 года. И, по сути, объединяет водительские права, медицинское страхование и банковскую карту Фото © twitter/Zul‏ В 2016 году карты выпустили и на Украине. Главная проблема таких ID — возможность хищений личных данных и простота подделки Фото © ГП "Документ" В Австрии Bürgerkarte разрешает электронную подпись. Можно даже продать квартиру онлайн. Но подпись могут использовать мошенники Фото © DigiSociety.at Во Франции ввести ID с электронным чипом не позволил суд. В таких картах усмотрели желание властей завести досье на всех граждан Фото © Wikipedia