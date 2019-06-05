Виртуальное гражданство. Каким будет российский электронный паспорт

Так выглядел новый российский паспорт в начале разработки в 2015 году.
Фото, ФИО, место, дата рождения. Срок годности карты 10 лет
На обратной стороне карты данные СНИЛС и ИНН, электронная фотография и данные о родителях для граждан до 18 лет
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Карта напоминает американский passport card. Их выдают с 2007 года. Хотя основной внутренний документ США — водительские права
В Эстонии id-карта с 2002 года. Хранение всех данных в электронном виде снижает бумажную волокиту и позволяет избежать очередей
В Малайзии MyID существует с 2001 года. И, по сути, объединяет водительские права, медицинское страхование и банковскую карту
В 2016 году карты выпустили и на Украине. Главная проблема таких ID — возможность хищений личных данных и простота подделки
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В Австрии Bürgerkarte разрешает электронную подпись. Можно даже продать квартиру онлайн. Но подпись могут использовать мошенники
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Во Франции ввести ID с электронным чипом не позволил суд. В таких картах усмотрели желание властей завести досье на всех граждан
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