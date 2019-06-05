Виртуальное гражданство. Каким будет российский электронный паспорт

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Виртуальное гражданство. Каким будет российский электронный паспорт

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Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock 

В конце лета россиянам пообещали показать новые паспорта. Два вида пластиковых удостоверений дорабатывают в правительстве. В проекте карты с чипом или без. Первый вариант дороже для бюджета, но якобы безопаснее для пользователей. Многие страны сменили бумажные корочки внутренних документов на пластиковые карточки. Но есть и те, кто отказался. Какие преимущества и недостатки нашлись в проекте.

Так выглядел новый российский паспорт в начале разработки в 2015 году.

Фото, ФИО, место, дата рождения. Срок годности карты 10 лет

На обратной стороне карты данные СНИЛС и ИНН, электронная фотография и данные о родителях для граждан до 18 лет

Карта напоминает американский passport card. Их выдают с 2007 года. Хотя основной внутренний документ США — водительские права

В Эстонии id-карта с 2002 года. Хранение всех данных в электронном виде снижает бумажную волокиту и позволяет избежать очередей

В Малайзии MyID существует с 2001 года. И, по сути, объединяет водительские права, медицинское страхование и банковскую карту

В 2016 году карты выпустили и на Украине. Главная проблема таких ID — возможность хищений личных данных и простота подделки

В Австрии Bürgerkarte разрешает электронную подпись. Можно даже продать квартиру онлайн. Но подпись могут использовать мошенники

Во Франции ввести ID с электронным чипом не позволил суд. В таких картах усмотрели желание властей завести досье на всех граждан

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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