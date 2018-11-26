Выживший пассажир сделал "креативное" селфи на фоне смертельного ДТП

По предварительной версии, водитель превысил скорость и не справился с управлением.

Когда пассажир делал селфи перед отправкой автобуса, то даже не подозревал, что оно могло стать для него последним. Водитель не справился с управлением, и в результате попал в аварию, жертвами которой стали три человека. Автобус, рассчитанный на 65 человек, направлялся в Келимане, Мозамбик, когда произошла трагедия, сообщает Mirror.

Однако мужчину нисколько не испугало произошедшее, и он решил повторить селфи, но уже на фоне пострадавших людей. На фотографии позади него виден опрокинутый автобус, а всё лицо мужчины в пыли. По предварительным данным, пострадало 37 человек, а причиной аварии могло стать превышение скорости. Эту версию также подтверждают и пассажиры, которые не раз просили водителя ехать медленнее.