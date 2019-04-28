Праздник в гнезде. Как природа встречает Пасху

Оказывается, некоторые птичьи яйца даже красить не надо — они и так поразительных оттенков.

Помните: "Твои глаза голубые, как яйца дрозда"? Вот, это и есть они. Самые яркие у странствующих дроздов, которые живут в Северной Америке, но и в России бывают тоже весьма живописные. Учёные считают, что такой цвет скорлупы понадобился этим птичкам, чтобы защитить потомство от вредного солнечного излучения — голубой пигмент отражает ультрафиолет.

Стоит особо отметить окрас ещё одного вида из семейства дроздовых — рябинника. Изумрудные в крапинку. Такую красоту можно встретить в лесах по всей России.

Вот такими розовыми, а иногда и сиреневыми яйцами несётся овсянка обыкновенная. Она тоже вьёт гнезда по всей России, за исключением северных широт.

На первый взгляд — обычные пасхальные яйца, покрашенные старинным способом: луковой шелухой. На самом деле такими они и появляются на свет у кур породы маран, выведенных в одноимённом французском городе.

А это — подарки из Китая. Там водятся куры, известные ещё со времён династии Мин, то есть этой породе уже полтысячелетия. Интересно, что сами птички абсолютно чёрные и цыплята вылупляются такими же.

А такие куриные яйца продают в Японии. Правда, своим цветом они обязаны не особой породе, а серным источникам, в которые они угодили в долине гейзеров Овакудани. Достают их оттуда уже сваренными вкрутую. Запах специфический. Зато, говорят, целебные.

А эти яйца необычным окрасом похвастаться не могут, но это они — самые крохотные на свете. Угадайте, чьи? Правильно, колибри. В длину чуть больше сантиметра, а весом — от силы полграмма.

Ну и, конечно, страусиные. Весят до двух килограммов, это добрых три-четыре десятка куриных.