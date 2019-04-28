Праздник в гнезде. Как природа встречает Пасху

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Праздник в гнезде. Как природа встречает Пасху

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Фото: © Pixabay

Оказывается, некоторые птичьи яйца даже красить не надо — они и так поразительных оттенков.

Помните: "Твои глаза голубые, как яйца дрозда"? Вот, это и есть они. Самые яркие у странствующих дроздов, которые живут в Северной Америке, но и в России бывают тоже весьма живописные. Учёные считают, что такой цвет скорлупы понадобился этим птичкам, чтобы защитить потомство от вредного солнечного излучения — голубой пигмент отражает ультрафиолет.

<p>Фото: © Pixabay</p>

Стоит особо отметить окрас ещё одного вида из семейства дроздовых — рябинника. Изумрудные в крапинку. Такую красоту можно встретить в лесах по всей России.

<p>Фото: © Shutterstock</p>

Вот такими розовыми, а иногда и сиреневыми яйцами несётся овсянка обыкновенная. Она тоже вьёт гнезда по всей России, за исключением северных широт.

<p>Фото: © wikipedia.org/<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0#/media/File:Emberizacitrinellaeggs.JPG" target="_blank">Notafly</a></p>

На первый взгляд — обычные пасхальные яйца, покрашенные старинным способом: луковой шелухой. На самом деле такими они и появляются на свет у кур породы маран, выведенных в одноимённом французском городе.

<p>Скриншот видео: youtube/<a href="https://www.youtube.com/watch?v=niULIxzsCmw" target="_blank">Секреты хороших урожаев</a></p>

А это — подарки из Китая. Там водятся куры, известные ещё со времён династии Мин, то есть этой породе уже полтысячелетия. Интересно, что сами птички абсолютно чёрные и цыплята вылупляются такими же.

<p>Фото: © flickr<strong>/</strong><a href="https://www.flickr.com/photos/avlxyz/36766126284/" target="_blank">Alpha</a></p>

А такие куриные яйца продают в Японии. Правда, своим цветом они обязаны не особой породе, а серным источникам, в которые они угодили в долине гейзеров Овакудани. Достают их оттуда уже сваренными вкрутую. Запах специфический. Зато, говорят, целебные.

<p>Фото: © flickr<strong>/</strong><a href="https://www.flickr.com/photos/153462333@N02/33153375703/" target="_blank">João Ferreira</a></p>

А эти яйца необычным окрасом похвастаться не могут, но это они — самые крохотные на свете. Угадайте, чьи? Правильно, колибри. В длину чуть больше сантиметра, а весом — от силы полграмма.

<p>Фото: © Flickr/<a href="https://www.flickr.com/photos/lisakayaks/" target="_blank">Lisa Ouellette</a></p>

Ну и, конечно, страусиные. Весят до двух килограммов, это добрых три-четыре десятка куриных.

Автор:
АР
Адель Романенкова
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