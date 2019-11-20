Экс-участница "Пацанок" устроила пьяный дебош в Пулково, разрыдавшись на камеру

К своим 25 годам Анна Михеева из Челябинска так и не узнала, что в аэропорт нужно приезжать заранее. Процедура регистрации и досмотра занимает много времени, а если не успеть на рейс — ничего уже нельзя будет сделать.

Недавно бывшая участница шоу "Пацанки" попыталась снова доказать, что правила существуют для слабых духом. Девушка опоздала на рейс в Пулково и вместо того, чтобы купить новый билет и сделать выводы, устроила грандиозный скандал. Полицейские, следящие за порядком и спокойствием пассажиров, угомонили знаменитость, задержав её.

Возмущённая девушка выложила весь процесс в сториз, размазывая слёзы и демонстрируя синяки на руке. Срывающимся голосом она путано рассказала о случившемся, попросив совета у подписчиков. Позже она дополнила историю новыми деталями: из туалетной кабинки Анна, рыдая, пожаловалась, что в полиции над ней издеваются, не принесли ни валерьянки, ни воды, а также отказались вызвать доктора, хотя у неё явный нервный срыв.

Издевается полиция, ребята, я не знаю, что мне делать! Мне никто ничего не принёс, ничего не принесли, это просто уроды! Не отпускают меня домой Анна Михеева

Пресс-служба СЗСУ на транспорте СК РФ позже выложила свой ролик, на котором явно видно, как стражи правопорядка аккуратно, в несколько рук, пытаются успокоить невменяемую дебоширку, а она кричит, ругается матом и пинается. Разительное отличие от невинно-обиженной девушки из "Инстаграма".

Анна Михеева приняла участие в третьем сезоне "Пацанок". До крупного телепроекта девушка уже была местной знаменитостью из-за своей кукольной внешности и вызывающего поведения. Но на волне популярности после шоу к Анне пришло большое количество подписчиков в "Инстаграме" — теперь их 446 тысяч.

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