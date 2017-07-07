Домохозяйка из Москвы в 41 год собирается покорять российский шоу-бизнес

Наталье Вовк 41 год, она воспитывает четверых детей, старшему из которых 19 лет, и выращивает цветы, от которых захватывает дух у завистливых соседей. Скоро гортензии и рододендроны будут переданы в руки садовника: Наталья задалась целью покорить российский шоу-бизнес. На оккупированный Ольгой Бузовой рынок Вовк ворвётся с песней "Одна на миллион" и, как она уверяет, завоюет зрителя своей добротой. В интервью паблику Super Наталья рассказала, как реагирует на мизогинию и каким образом собирается встать в один ряд с Бузовой и Лободой.

Наталья, вы только сейчас начинаете музыкальную карьеру?

Условно — да. Уже два года это длится, но у меня скоро выйдет уже третья по счёту песня. Но в целом это можно назвать началом.

Что за песня?

Песня совершенно потрясающая. Называется "Одна на миллион". Её написал прекрасный автор и композитор Сергей Ревтов. Этот человек не нуждается в представлении, он очень известен, талантлив, и сотрудничество с ним очень плодотворно. Самое главное в работе — это чтобы человек тебя чувствовал. А Ревтов прекрасно чувствует, какая именно песня тебе подойдёт. Это, конечно, лучшая моя песня.

Название песни очень высокопарное. Она о вас?

Я думаю, она о каждой из нас. Мы все уникальны, каждая — одна на миллион. Особенно наши русские девушки: они прекрасны и действительно уникальны.

А в чём ваша уникальность?

Я надеюсь, что несу людям радость и позитивные эмоции. В нашем мире этого сейчас очень не хватает. Мне хочется быть солнышком, которое пришло к вам с утра с чашечкой кофе и подняло вам настроение.

Не страшно в такое время идти в шоу-бизнес? Там сейчас царствуют Бузова, Лобода.

Я не переживаю, я не соревнуюсь с ними. Если ты занимаешься любимым делом, ты обязательно найдёшь своего зрителя, своего слушателя. И я к Бузовой замечательно отношусь, а Лободу обожаю, слушаю её песни. Пусть всего будет много, пусть у людей будет выбор — это же хорошо.

Ну а вам не хочется быть первой? Доказать, что вы лучше всех?

Конечно. Я бы слукавила, если бы сказала, что это не так. Но я понимаю, что это огромный труд: те, кто сейчас первый, они не просто получили всё это. Это безумно талантливые и трудолюбивые люди.

Когда вы поняли, что хотите петь?

Это пришло три года назад. На самом деле у меня есть музыкальное образование. Я не на пустом месте решила петь — семь нот я знаю. Началось всё очень забавно: я готовила подарок на день рождения мужа. Получился хороший результат, классная песня. И я подумала: "Почему бы и не продолжить?"

Помимо выпуска песни, какие действия вы будете предпринимать, чтобы стать популярной?

Необходимо регулярно вести свой "инстаграм", размещать интересные фото, не лениться общаться с людьми. Я пишу в "Инстаграме" о своём хобби или если что-то случается смешное. Я занимаюсь pole dance (танец на шесте. — Прим. ред.) и не скрываю этого. Возможно, это кто-то сочтёт слишком откровенным, но я считаю, что это на уровне спорта и просто красиво.

Вы планируете выступать на сцене? Каким будет ваш сценический образ?

Конечно, топлес выступать я не собираюсь, буду соблюдать умеренную длину платья… Хотя нет, не буду! В общем, я не собираюсь оголять те части тела, которые мы обычно прикрываем купальником. Всё остальное допустимо и даже необходимо.

Вы сталкиваетесь с трудностями на пути к славе?

С безумным количеством. Во-первых, в нашем шоу-бизнесе всё запротоколировано. Если у тебя определённый образ — ты должна петь песни определённого плана и очень сложно выходить за его рамки. Новому артисту пробиться куда-то очень сложно. К тому же был большой поток критики и негатива. Меня называли безголосой и то, что я свои деньги получила определённым способом. Я эти комментарии не удаляю — пусть выражают своё мнение, если хотят. Я уже и не переживаю. Знаете, есть такая поговорка: "Я не стоевровая банкнота, чтобы всем нравиться".

Расскажите о своей личной жизни. Вы замужем?

Да. У меня четверо детей. Они меня поддерживают и очень мною гордятся. Старшему сыну 19 лет. Мне 41 год, и за это тоже меня сильно критиковали, что я в таком возрасте начинаю певческую карьеру. Можно сказать, это мой вызов неблагоприятно настроенной аудитории. Я хочу петь сейчас! Мои дети говорят: мама, ты у нас самая крутая.

А как муж смотрит на ваше стремление на сцену?

У меня совершенно потрясающий муж. Он понимает, что необходимо реализовываться, что я не смогу сидеть дома.

Чем вы занимались до того, как решили стать певицей?

Я немного поработала по своей специальности — я юрист и аккредитованный специалист по рынку ценных бумаг. Но я чувствовала, что это не моё, и ушла с работы, полностью посвятив себя детям. Теперь дети подросли, и я решила заняться собой.