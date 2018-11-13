Певица Гречка: Поклонники Земфиры — взрослые тупые люди

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Певица Гречка: Поклонники Земфиры — взрослые тупые люди

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18-летняя певица Гречка дала интервью изданию "Афиша. Daily", в котором впервые резко высказалась в адрес Земфиры и её поклонников. Напомним, что летом Земфира резко высказалась в адрес юной исполнительницы, раскритиковав её голос, внешность и тексты.

Гречка — очень плохо. Ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно — петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая

Земфира

<p>Фото: vk.com/paketikgrechki</p>

Сперва девушка не стала отвечать на оскорбление и даже назвала Земфиру классной, но теперь призналась, что слова певицы её всё-таки задели.

Когда она сказала, что у меня некрасивое лицо, все полезли смотреть на мою внешность. В общем, 40 лет уже тёлке, а она не осознаёт свою влиятельность. Если она говорит, что лицо некрасиво, — тысячи людей пытаются это в тебе выискать

Гречка

<p>Фото: vk.com/paketikgrechki</p>

При этом Гречка отметила, что оценка творчества её совершенно не задела, потому что Земфира никогда не была в числе её кумиров, — девушка равняется на западных исполнителей. Певица весьма резко охарактеризовала преданных поклонников Земфиры, а заодно — взрослое население России.

То, сколько людей её слушает, показывает, что многие взрослые люди в России — тупые. В том плане, что не воспринимают новое и не понимают, что времена быстро меняются

Гречка

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