Певица Гречка: Поклонники Земфиры — взрослые тупые люди

18-летняя певица Гречка дала интервью изданию "Афиша. Daily", в котором впервые резко высказалась в адрес Земфиры и её поклонников. Напомним, что летом Земфира резко высказалась в адрес юной исполнительницы, раскритиковав её голос, внешность и тексты.

Гречка — очень плохо. Ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно — петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая Земфира

Сперва девушка не стала отвечать на оскорбление и даже назвала Земфиру классной, но теперь призналась, что слова певицы её всё-таки задели.

Когда она сказала, что у меня некрасивое лицо, все полезли смотреть на мою внешность. В общем, 40 лет уже тёлке, а она не осознаёт свою влиятельность. Если она говорит, что лицо некрасиво, — тысячи людей пытаются это в тебе выискать Гречка

При этом Гречка отметила, что оценка творчества её совершенно не задела, потому что Земфира никогда не была в числе её кумиров, — девушка равняется на западных исполнителей. Певица весьма резко охарактеризовала преданных поклонников Земфиры, а заодно — взрослое население России.