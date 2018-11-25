18 мне уже. Что стало с девочкой, покорившей судей на "Минуте славы" в шесть лет

Певице Конни Талбот из Англии исполнилось 18. В шесть лет эта малышка, которая нигде не училась пению, поразила судей на британском шоу талантов и с тех пор получила армию поклонников по всему миру. Так чем же занимается этот самородок сейчас?

В 2007 году шестилетняя Конни Талбот прошла в финал шоу "Британия ищет таланты", аналога "Минуты славы". Но уступила 37-летнему Полу Потсу. Несмотря на это, девочка не перестала петь, а, наоборот, сделала это делом жизни. В том же году британка выпустила свой первый альбом Over the Rainbow, пишет Daily Star.

А за ним последовали ещё четыре. Последний — в 2016 году, но певица собирается в следующем порадовать поклонников ещё одной пластинкой. Во время передачи на канале ITV девушка рассказала, что среди исполнителей, которые повлияли на неё и её творчество, в том числе знаменитая британская поп-певица Адель.

Я много писала в жанрах соул и поп. [На меня повлияли] Адель, Сэм Смит, Алиша Киз Конни Талбот

Конни росла, и её музыка росла вместе с ней. Но для старых фанатов всё равно стало неожиданностью, что маленькая девочка с экрана превратилась во взрослую эффектную девушку.

Ничто не заставляло меня почувствовать себя настолько старше, как новость о том, что шестилетней Конни Талбот, которая выступала на шоу "Британия ищет таланты" в 2007 году, сейчас 18 лет из комментариев

Певице по-прежнему удаётся покорять сердца людей своими голосом и музыкой. Тому подтверждение в том числе её ютуб-канал, где у неё около 1 млн подписчиков. Конни загружает туда как свои оригинальные композиции, так и каверы композиций других исполнителей. Также у британки есть "инстаграм" и "твиттер", которые в сумме принесли ей ещё около 400 тыс. фанатов.